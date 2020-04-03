Лерос о ситуации с Ермаком: Теперь я его личный враг

Новости Украины:Гео Лерос заявил, что у него нет и не может быть конфликтов с Андреем Ермаком.

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Гео Лерос, который обнародовал видео с братом главы Офиса Президента Андреем Ермаком, заявил, что у него нет и не может быть конфликтов с руководителем ОП.

Об этом Лерос написал в Facebook.

"Что касается каких-то "конфликтов", у меня по определению их не может и не должно быть с главой ОПУ, по двум причинам: его должность не предполагает участия в политических решениях; глава аппарата не имеет права выносить суждения о политических решениях относительно меня в партии, как он это сделал в своём посте, а должен заниматься канцелярией", - отметил Гео Лерос.

Он также добавил, что глава ОП Ермак на заседании руководства фракции "Слуга народа" в четверг "полтора часа зомбировал коллег".

"Единственную правду сказал Ермак, что теперь я его личный враг и он мне никогда в жизни этого не простит. Я сегодня это ощутил на допросе, когда к уголовному делу прибавилась еще одна бредовая статья УК", - добавил Лерос.

Депутат отметил, что в команду "Слуги народа" его порекомендовал действующий заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко, с которым они познакомились на творческом проекте в 2017-18 годах.

Напомним: