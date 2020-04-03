Лерос о ситуации с Ермаком: Теперь я его личный враг

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Гео Лерос, который обнародовал видео с братом главы Офиса Президента Андреем Ермаком, заявил, что у него нет и не может быть конфликтов с руководителем ОП.
Об этом Лерос написал в Facebook.
"Что касается каких-то "конфликтов", у меня по определению их не может и не должно быть с главой ОПУ, по двум причинам: его должность не предполагает участия в политических решениях; глава аппарата не имеет права выносить суждения о политических решениях относительно меня в партии, как он это сделал в своём посте, а должен заниматься канцелярией", - отметил Гео Лерос.
Он также добавил, что глава ОП Ермак на заседании руководства фракции "Слуга народа" в четверг "полтора часа зомбировал коллег".
"Единственную правду сказал Ермак, что теперь я его личный враг и он мне никогда в жизни этого не простит. Я сегодня это ощутил на допросе, когда к уголовному делу прибавилась еще одна бредовая статья УК", - добавил Лерос.
Депутат отметил, что в команду "Слуги народа" его порекомендовал действующий заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко, с которым они познакомились на творческом проекте в 2017-18 годах.
Напомним:
30 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура после обращения Лероса открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти, а ГБР открыло уголовное производство по заявлению Ермака в связи с распространением материалов о якобы продаже государственных должностей.
20 марта президент Украины Владимир Зеленский освободил Лероса от должности внештатного советника.
Ранее Лерос вошел в число депутатов "Слуги народа", которые подписали обращение к секретарю СНБО с призывом уволить своего советника на общественных началах Сергея Сивохо.
Также Лерос критиковал результаты заседания ТКГ в Минске 11 марта с участием Ермака, на котором обсуждался вопрос создания Консультативного совета, который оппоненты власти расценили как возможную легализацию на переговорах представителей так называемых "ДНР" и "ЛНР".