Ермак объяснил, что именно подписали в Минске

Новости Украины:Украина в свое время в Минске взяла на себя обязательство согласовывать ряд вопросов с "представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины"

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отмечает, что решение об учреждении Консультативного совета в рамках политической подгруппы ТКГ еще не принято, но подписанные предыдущей властью Минские договоренности предусматривают согласование ряда вопросов с "представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины в рамках ТКГ".

"Это решение еще не принято, и это очень важно. Но стороны-участники Трехсторонней контактной группы зафиксировали необходимость и возможность, что важно, принятия такого решения", - сказал он на брифинге в ОП в пятницу в Киеве.

Ермак напомнил, что в соответствии с пакетом Минских договоренностей, которые новая власть получила "в наследство" от предыдущего руководства государства, Украина взяла на себя обязательства согласовать несколько вопросов.

"Прежде всего, конституционную реформу в части децентрализации и вопрос, что касается местных выборов, с представителями, подчеркиваю, отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины в рамках Трехсторонней контактной группы. То есть существует необходимость согласования этих вопрос", - подчеркнул он.

Ермак указал, что если решение о создании Консультативного совета будет принято, то оно будет принято на следующей встрече ТКГ в Минске.

По его словам, механизм отбора в этот совет представителей от Украины и от оккупированных территорий страны еще дорабатывается. "Но я вам могу сказать, что если этот орган будет создан, то, безусловно, со стороны Украины это будут действительно специалисты, патриотически настроенные люди, которые являются авторитетами сегодня в Украине и в мире. Поэтому сегодня мы думаем, консультируемся по поводу этих лиц", - пояснил он.

Отвечая на вопрос о том, кто будет предлагать представителей от ОРДЛО, Ермак отметил, что "о так называемых ОРДЛО в документах речь не идет". "Они подписали протокол как наблюдатели, которые присутствуют на заседании ТКГ. Такие же подписи стоят и в Минском пакете договоренностей", - сказал он.

Как сообщалось, по информации ZN.UA, в протоколе заседании ТКГ 11 марта отмечается, что решение ТКГ об учреждении Консультативного совета будет подписано 25 марта 2020 года после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии.

"Основной задачей совета является осуществление диалога, консультаций и выработка предложений по проектам политических и правовых решений по урегулированию конфликта в соответствии с Комплексами мер, в том числе относительно проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины", - отмечается в решении ТКГ, копия которого опубликована на сайте издания.

Согласно документу, критерии и порядок назначения членов совета определяются Украиной, отдельными районами Донецкой и Луганской областей Украины, Россией, Германией, Францией и ОБСЕ самостоятельно.

Кроме того, Украина, отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украины, Российская Федерация, Федеративная Республика Германия, Французская Республика и ОБСЕ не позднее чем за три рабочих дня до дня первого заседания Совета должны будут уведомить Специального представителя Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе о своих участниках заседания Совета.

В состав совета должны будут входить с правом решающего голоса по 10 представителей от Украины, 10 – от ОРДЛО, а также по одному представителю с правом совещательного голоса от ОБСЕ, РФ, Германии и Франции при их согласии.