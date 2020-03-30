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САП открыла дело по факту возможной коррупции при назначении в органы госвласти

САП открыла дело по факту возможной коррупции при назначении в органы госвласти
13:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:САП открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы госвласти.

Специализированная антикоррупционная прокуратура(САП) открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

"Заместитель генерального прокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий зарегистрировал уголовное производство по факту возможного злоупотребления влиянием при назначении лиц на должности в органы государственной власти",- говорится в сообщении САП на странице в Фейсбук.

В САП информируют, что к ним поступило обращение народного депутата Украины Гео Лероса о совершении коррупционных преступлений при назначении конкретных лиц на должности главы областной государственной администрации и директора государственного предприятия.

"Кроме того, в своем обращении народный депутат просит проверить причастность руководства Офиса президента Украины к совершению указанного преступления", - говорится в сообщении.

В САП отмечают, что 30 марта 2020 года сведения о возможном совершении уголовного преступления внесены в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.369-2 УК Украины.

Досудебное расследование в соответствии с ч.7 ст.214 УПК Украины поручено детективам Национального антикоррупционного бюро Украины.

Ранее сообщалось, что народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Гео Лерос направил обращение директору Национального антикоррупционного бюро Украины Артему Сытнику с просьбой проверить и дать оценку информации, которая содержится на видеозаписях, где человек, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака Дениса, якобы обсуждает вопросы назначения неких лиц на государственные должности.

29 марта депутат Лерос опубликовал на своей странице в Facebook несколько коротких видеозаписей, на которых человек, похожий на брата Ермака Дениса, обсуждает вопросы назначения на государственные должности.

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Согласно таймингу на видео, записи якобы были сделаны в августе, сентябре, октябре 2019 года.

Руководитель Офиса президента Ермак в ответ заявил, что 29 марта подаст заявления в Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований в связи с распространенными депутатом Леросом видеозаписями.

"Я хочу, чтобы было проведено всестороннее расследование обстоятельств осуществления этих записей, прежде всего их достоверности, всех фактов, а также кто и по чьему заказу это делал, как эти записи оказались у Гео Лероса", - написал Ермак на своей странице в Facebook.

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Уголовное производство, ЕРДР, Назар Холодницкий, Гео Лерос, Госвласти.
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