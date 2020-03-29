"Если говорить о "красных линиях", то это они": Ермак обратился в СБУ и ГБР из-за видео Лероса

Новости Украины:Ермак подаст заявления в СБУ и ГБР в связи с распространенными депутатом Леросом видео о якобы "торговле" госдолжностями с участием брата главы ОП.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в воскресенье подаст заявления в Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований в связи с распространенными народным депутатом из фракции "Слуга народа" Гео Леросом видеозаписями о якобы "торговле" государственными должностями с участием человека, похожего на брата главы ОП Дениса Ермака.

"Сегодня мной будут поданы заявления в СБУ и ГБР в связи с распространенным видео с моим братом Ермаком Денисом. Я хочу, чтобы было проведено всестороннее расследование обстоятельств осуществления этих записей, прежде всего их достоверности, всех фактов, а также кто и по чьему заказу это делал, как эти записи оказались у Гео Лероса", - написал Андрей Ермак на своей странице в Facebook в воскресенье.

Глава Офиса президента указал, что его брат Денис с 2014 года ездил в зону АТО и принимал участие в боевых действиях в качестве добровольца. "Его хорошо знает и уважает сообщество добровольцев и ветеранов. Я и моя семья – честные и порядочные люди. Я никому не позволю обливать нас грязью", - заявил он.

"Гео Лерос, и ты сам, и я, и люди, которые понимают ситуацию, знают, зачем и в чьих интересах ты все это делаешь и пишешь. Я прямо говорил тебе во время наших последних встреч, при свидетелях, повторю и здесь. Если говорить о "красных линиях", за которыми начинается моральная деградация личности, то это точно они. И ты их перешел. Очень жаль, что личные интересы для тебя оказались важнее общей цели, с которой партия "Слуга народа" шла на выборы – сделать Украину лучше. Бог тебе судья", - отметил глава ОП, обращаясь к депутату.

Ермак порекомендовал Леросу подготовиться, потому что ему "придется отвечать публично за каждое слово лжи".

Что произошло:

Ранее в воскресенье депутат Лерос опубликовал на своей странице в Facebook несколько коротких видеозаписей, на которых человек, похожий на брата Ермака Дениса, обсуждает вопросы назначения на государственные должности.

Согласно таймингу на видео, записи якобы были сделаны в августе, сентябре, октябре 2019 года.

Лерос также сделал приписку, что "это еще не всё".

Напомним:

Как сообщалось, 20 марта президент Украины Владимир Зеленский освободил народного депутата из фракции "Слуга народа" Гео Лероса от должности внештатного советника.

Зеленский назначил художника и режиссера, автора проекта CityArt, инициатора создания серии муралов по Киеву Лероса внештатным советником президента 24 июня 2019 года. Лерос был 33-м номером избирательного списка "Слуга народа" на внеочередных парламентских выборах 2019 года.