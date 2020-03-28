Еще у одного нардепа выявили коронавирус

Новости Украины:Коронавирус диагностировали у внефракционного народного депутата Анны Скороход.

У внефракционного депутата Верховной Рады Анны Скороход подтверждено заболевание Covid-19.

"Для того, чтобы больше не ходили слухи, хочу сообщить, что сегодня мне подтвердили положительный тест на короновирус Covid 19", - сообщила депутат в телеграм-канале в субботу

Она попросила всех, кто близко общался с ней последнее время, уйти на самоизоляцию на 14 дней.

"Основной признак у меня - не чувствую никаких запахов", - поделилась Скороход.

Ранее народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко написал в своем телеграм-канале: "Подтвержден коронавирус у еще одного народного депутата - Скороход (внефракционная). Желаю скорейшего выздоровления".

Как сообщалось, Скороход в ноябре 2019 года была исключена из фракции "Слуга народа" в Верховной Раде.

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