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Коронавирус в Раде: еще один нардеп попал в больницу

Коронавирус в Раде: еще один нардеп попал в больницу
03:10 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:У еще одного депутата выявлен коронавирус.

У внефракционного нардепа Сергея Рудика подтвердили коронавирус COVID-19.

Об этом во вторник, 24 марта, в комментарии одному из телеканалов сообщила народный депутат Виктория Гриб.

"Друзья, сегодня мой коллега Сергей Рудик попал в больницу с диагнозом коронавирус. Полчаса назад об этом мне сообщила его лечащий врач", - сообщила Гриб.

Она отметила, что последний раз контактировала с Рудиком на заседании Рады 17 марта.

В связи с этим Гриб будет неделю находиться на обсервации, так как Рудик в сессионном зале сидит перед ней.

По ее мнению, Рудик мог заразиться коронавирусом от Сергея Вельможного, который сидит в Раде перед ним.

Напомним:

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Все по теме:

Верховная Рада, Коронавирус, Сергей Рудик, Виктория Гриб.
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