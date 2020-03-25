Коронавирус в Раде: еще один нардеп попал в больницу

У внефракционного нардепа Сергея Рудика подтвердили коронавирус COVID-19.
Об этом во вторник, 24 марта, в комментарии одному из телеканалов сообщила народный депутат Виктория Гриб.
"Друзья, сегодня мой коллега Сергей Рудик попал в больницу с диагнозом коронавирус. Полчаса назад об этом мне сообщила его лечащий врач", - сообщила Гриб.
Она отметила, что последний раз контактировала с Рудиком на заседании Рады 17 марта.
В связи с этим Гриб будет неделю находиться на обсервации, так как Рудик в сессионном зале сидит перед ней.
По ее мнению, Рудик мог заразиться коронавирусом от Сергея Вельможного, который сидит в Раде перед ним.
Напомним:
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Министр здравоохранения Украины Илья Емец призвал народных депутатов проголосовать за введение чрезвычайного положения в стране из-за распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.
Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что на данный момент нет необходимости вводить чрезвычайное положение в Украине.
В Киеве диагностированы 3 новых случая коронавируса COVID-19 , сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
При содействии дипломатических учреждений в Украину из-за рубежа уже вернулись 78 592 гражданина.
На утро вторника в Украине зафиксировано 84 случая заражения коронавирусом, зарегистрировано 756 подозрений.