Обнаружили пневмонию: нардеп Шахов рассказал о состоянии здоровья

Новости Украины:У больного коронавирусом депутата Шахова диагностировали пневмонию.

У народного депутата Сергея Шахова, у которого ранее лабораторно подтвердили коронавирус, сегодня обнаружили пневмонию.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Друзья, как обещал, сообщаю о всех изменениях своего состояния. Сегодня мне сделали рентген, который показал незначительную пневмонию. По рекомендации врачей, остаюсь в инфекционном отделении Александровской больницы", - написал он.

Что происходит:

Народный депутат Сергей Шахов (член депутатской группы "Доверие") заявил, что получил положительный тест на коронавирус. Информацию о том, что у народного депутата Covid-19, подтвердило Министерство здравоохранения. Также Шахов подтвердил, что заболела его жена.

Напомним: