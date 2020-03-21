Обнаружили пневмонию: нардеп Шахов рассказал о состоянии здоровья

У народного депутата Сергея Шахова, у которого ранее лабораторно подтвердили коронавирус, сегодня обнаружили пневмонию.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Друзья, как обещал, сообщаю о всех изменениях своего состояния. Сегодня мне сделали рентген, который показал незначительную пневмонию. По рекомендации врачей, остаюсь в инфекционном отделении Александровской больницы", - написал он.
Что происходит:
Народный депутат Сергей Шахов (член депутатской группы "Доверие") заявил, что получил положительный тест на коронавирус. Информацию о том, что у народного депутата Covid-19, подтвердило Министерство здравоохранения. Также Шахов подтвердил, что заболела его жена.
Напомним:
Несмотря на то, что народный депутат и член депутатской группы "Доверие" Сергей Шахов заболел коронавирусом COVID-19, Верховная Рада не будет закрываться на карантин и продолжит свою работу.
В Киеве в субботу зафиксировано 7 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, сообщил мер Киева Виталий Кличко.
В Харьковской области вводится режим чрезвычайной ситуации из-за обнаружения у жительницы Харькова COVID-19.
В районе проведения операции Объединенных сил для недопущения распространения в Украине коронавируса будет временно прекращен пропуск через линию разграничения
Заместитель председателя Харьковского облсовета Владимир Скоробагач, у жены которого в пятницу был подтвержден COVID-19, госпитализирован в Киеве.
Венгрия открыла транзитный коридор для украинских граждан, которые следуют на автотранспорте из Словении.
Мэр Черновцов Алексей Каспрук запретил выходить на улицу детям до 14 лет без сопровождения родителей.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий договорились о создании гуманитарного коридора для украинцев от границы Германии через Польшу во время карантинных мер.
В Киеве с 23 марта общественным транспортом смогут пользоваться только отдельные категории граждан.