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Коронавирус в Украине: замглавы Харьковкого облсовета госпитализирован

Коронавирус в Украине: замглавы Харьковкого облсовета госпитализирован
16:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Зампредседателя Харьковского облсовета, у жены которого подтвержден COVID-19, госпитализирован в Киеве.

Заместитель председателя Харьковского облсовета Владимир Скоробагач, у жены которого в пятницу был подтвержден COVID-19, госпитализирован в Киеве.

"В понедельник почувствовал резкое ухудшение самочувствия (повышенная температура, которая не сбивается, слабость) и самоизолировался. Он сдал несколько тестов на COVID-19, пока все отрицательные. Вчера вечером он почувствовал себя хуже и его госпитализировали", - сказала пресс-секретарь Скоробагача Виктория Петрухина.

Она уточнила, что в начале марта Скоробагач был в Германии, где проходил реабилитацию. Он был в Харькове до конца прошлой недели, а потом поехал в Киев. Там он почувствовал недомогание, после чего самоизолировался.

В пятницу у жены Скоробагача, которая недавно вернулась из Франции был подтвержден COVID-19.

"Она тоже в Киеве, чувствует себя хорошо, находится на самоизоляции", - сказала Петрухина.

Добавим:

В пятницу вечером Минздрав сообщил о первом подверженном случае COVID-19 в Харьковской области.

Чуть позже в тот же день глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер сообщил, что коронавирус подтвержден у 37-летней харьковчанки, которая вернулась 11 марта из Франции и с того момента находится на территории Киевской области.

В пресс-службе облгосадминистрации сообщили, что женщина будет проходить лечение в Киеве.

Напомним:

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Харьков, Коронавирус, Владимир Скоробагач.
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