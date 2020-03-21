Коронавирус в Украине: замглавы Харьковкого облсовета госпитализирован

Заместитель председателя Харьковского облсовета Владимир Скоробагач, у жены которого в пятницу был подтвержден COVID-19, госпитализирован в Киеве.
"В понедельник почувствовал резкое ухудшение самочувствия (повышенная температура, которая не сбивается, слабость) и самоизолировался. Он сдал несколько тестов на COVID-19, пока все отрицательные. Вчера вечером он почувствовал себя хуже и его госпитализировали", - сказала пресс-секретарь Скоробагача Виктория Петрухина.
Она уточнила, что в начале марта Скоробагач был в Германии, где проходил реабилитацию. Он был в Харькове до конца прошлой недели, а потом поехал в Киев. Там он почувствовал недомогание, после чего самоизолировался.
В пятницу у жены Скоробагача, которая недавно вернулась из Франции был подтвержден COVID-19.
"Она тоже в Киеве, чувствует себя хорошо, находится на самоизоляции", - сказала Петрухина.
Добавим:
В пятницу вечером Минздрав сообщил о первом подверженном случае COVID-19 в Харьковской области.
Чуть позже в тот же день глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер сообщил, что коронавирус подтвержден у 37-летней харьковчанки, которая вернулась 11 марта из Франции и с того момента находится на территории Киевской области.
В пресс-службе облгосадминистрации сообщили, что женщина будет проходить лечение в Киеве.
Напомним:
В Украине коронавирусная инфекция Covid-19 (пневмония нового типа) впервые была диагностирована 3 марта 2020 года в Черновцах. 13 марта был зафиксирован первый летальный исход в результате коронавирусной инфекции. На 21 марта 2020 в Украине насчитывалось 41 заразившихся, из них умерших — 3.
Первым инфицированным в Тернопольской области оказался священник, в регионе вводят режим чрезвычайной ситуации.
Мэр Черновцов Алексей Каспрук запретил выходить на улицу детям до 14 лет без сопровождения родителей.
В Мукачево на самоизоляции находятся 98 горожан, которые вернулись из-за границы. У одного мужчины медики отобрали анализы для проведения теста на коронавирус Covid-19.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий договорились о создании гуманитарного коридора для украинцев от границы Германии через Польшу во время карантинных мер.
В Киеве с 23 марта общественным транспортом смогут пользоваться только отдельные категории граждан.