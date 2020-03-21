Запрет на пользование общественным транспортом в Киеве: кому дадут пропуск

Новости Украины:В Киеве с 23 марта общественным транспортом смогут пользоваться только отдельные категории граждан.

В Киеве с 23 марта общественным транспортом смогут пользоваться только отдельные категории граждан: медработники, спасатели, коммунальщики, правоохранители, работники аптек, продуктовых магазинов и стратегических предприятий.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил в видеообращении к киевлянам.

"С понедельника, 23 марта, общественный транспорт столицы будет перевозить исключительно пассажиров, которые едут на работу на предприятия, обеспечивающие критически важные сферы жизни столицы - медработников, спасателей, правоохранителей, работников сферы ЖКХ, магазинов и аптек. Также общественным транспортом смогут пользоваться сотрудники стратегических предприятий", - сказал он.

По словам Кличко, в связи с этим в столице разработаны специальные маршруты общественного транспорта, схемы которых будут опубликованы сегодня позднее.

Мэр добавил, что вышеуказанные категории работников смогут пользоваться общественным транспортом в Киеве исключительно по специальным пропускам.

"Такие пропуска мы сейчас передаем на все необходимые предприятия. Все остальные граждане во время ограничений пользоваться общественным транспортом не смогут", - отметил мэр столицы.

В то же время Кличко добавил, что киевляне смогут пользоваться личным транспортом.

Напомним: