Возвращение украинцев: Венгрия открыла транзитный коридор (Карта)

Венгрия открыла транзитный коридор для украинских граждан, которые следуют на автотранспорте из Словении.
Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства иностранных дел относительно коронавируса.
"Транзитный коридор действует на пункте пропуска Пинце - Торнисентмиклош (Pince - Tornyiszentmiklos). Транзитный коридор работает с 21:00 до 05:00. Проехать можно только по определенному маршруту, который будет контролировать венгерская полиция. Также работает транзитный коридор со стороны Австрии", - говорится в сообщении.
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