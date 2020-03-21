Возвращение украинцев: Венгрия открыла транзитный коридор (Карта)

Венгрия открыла транзитный коридор для украинских граждан, которые следуют на автотранспорте из Словении.

Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства иностранных дел относительно коронавируса.

"Транзитный коридор действует на пункте пропуска Пинце - Торнисентмиклош (Pince - Tornyiszentmiklos). Транзитный коридор работает с 21:00 до 05:00. Проехать можно только по определенному маршруту, который будет контролировать венгерская полиция. Также работает транзитный коридор со стороны Австрии", - говорится в сообщении.

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