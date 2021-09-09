Лерос и Тищенко устроили потасовку за трибуной Рады: эксклюзивные фото и видео

Нардепам пришлось разнимать Гео Лероса и Николая Тищенко, очевидцем чего стал наш корреспондент

В Верховной Раде в четверг, 9 сентября, во время пленарного заседания произошла драка между народными депутатами Украины Гео Леросом и Николаем Тищенко.

Об этом с места событий передает корреспондент "Телеграфа".

Конфликт произошел, когда бывший "слуга народа" Гео Лерос за трибуной начал говорить о срыве операции по "вагнеровцам", к чему, по его словам, причастен Офис президента.

"Нас интересует кто из этой парочки — господин президент или его "секретарша" Ермак — слили эту спецоперацию", — заявил Лерос.

Однако к трибуне подоспел член фракции "Слуга народа" Николай Тищенко, который решил заступиться за Владимира Зеленского и его команду силой: начал выталкивать Лероса подальше от микрофона.

Произошла потасовка, к которой вскоре примкнули и другие нардепы. Впрочем, массовой драки не последовало, и через какое-то время депутаты разошлись по своим местам.

Автор фото и видео: Ян Доброносов, "Телеграф".

Отметим, что Гео Лерос и Николай Тищенко попадают в скандальные истории не впервые. Одни из последних — Гео Лерос опубликовал серию видео, как брат главы Офиса президента Денис Ермак якобы обсуждает кадровые назначения за деньги, после чего судился из-за этого, однако проиграл.

Также напомним, что президент Владимир Зеленский освободил народного депутата от "Слуги народа" Гео Лероса от исполнения обязанностей своего внештатного советника.

В свою очередь, Лерос заявил, что у президента "создали "общак" на 60-80 млн долл. в месяц, из которого финансируют депутатов "монобольшинства".

А вот Николай Тищенко "прославился" скандальными вечеринками в своем ресторане "Велюр", который продолжал работать во время ужесточенного карантина в связи с пандемией коронавируса. После множественных публикаций о нарушениях спикер Дмитрий Разумков прокомментировал работу заведения заявив, что "закон один для всех".

Отметился Тищенко и конфликтами с коллегами. Так, в июле нардеп Александр Куницкий подошел к своему коллеге Николаю Тищенко с включенной камерой и начал задавать тому вопросы. В ответ на это, Тищенко попросту выбил телефон из рук Куницкого. Что было дальше на видео не показано, однако Куницкий заявил, что его коллега по партии "начал пинать телефон ногами, повалил его на землю, начал нападать и вырвать телефон из рук".