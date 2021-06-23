Тищенко задержал самолёт, чтобы снять видео: в сети уже громкий скандал

В среду, 23 июня, самолет из Киева в Ужгород не смог вылететь вовремя якобы из-за того, что нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко снимал видео в аэропорту.

Об этом на своей странице в "Фейсбук" пишет журналист Виталий Глагола.

"Вылет в Ужгород из Киева задержали, потому что Коля Тищенко снимал видос из нескольких дублей. Должны были вылететь в 9:30. Сейчас 9:37, а самолет еще даже не поехал по рулежной полосе", - сообщает Глагола.

По его словам, Тищенко подъехал к самолету не на автобусе вместе со всеми, а частным образом - на авто пограничников.

"Интересно, сколько стоит такая услуга у пограничников? И все могут ее заказать?" - иронизирует журналист, добавляя, что Тищенко зашел в самолет последним и они таки взлетают.

В сети же раскритиковали нардепа за выходку с видео, обвиняя Тищенко в неуважении к людям.

Напомним, народный депутат Украины Николай Тищенко решил угостить коллег по фракции конфетами прямо во время заседания парламента.