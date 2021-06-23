Тищенко опубликовал видео, из-за которого произошла задержка самолета

Нардеп Николай Тищенко поделился со своими подписчиками видео, записанным перед полетом из Киева в Ужгород. Именно из-за него, полагают в сети, рейс вылетел с задержкой.

В коротком ролике нардеп обратился к жителям Закарпатья и сообщил, что летит новым рейсом, который недавно запустили в Ужгород. Также Тищенко довольно экспрессивно заявил о том, что сейчас идет сопротивление со стороны олигархов, которые "думают, что у них много денег и они могут нас победить". Нардеп же заверил подписчиков, что правда на нашей стороне.

Ранее журналист Виталий Глагола опубликовал видео с Николаем Тищенко, который якобы перезаписывал свою речь несколько раз. По его словам, именно из-за этого рейс в Ужгород вылетел с задержкой.

Напомним, народный депутат Украины Николай Тищенко решил угостить коллег по фракции конфетами прямо во время заседания парламента.