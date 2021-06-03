Нардепы не устояли перед конфетами от Тищенко прямо во время заседания Рады (видео)

Народный депутат Украины Николай Тищенко решил угостить коллег по фракции конфетами прямо во время заседания парламента.

Суровые трудовые будни народных избранников удалось заснять фотографу "Телеграфа" Яну Доброносову.

На кадрах видно, что депутаты угощаются конфетами бельгийской компании Pralibel. В зависимости от коробки, такие сладости в среднем могут стоить от 387 до 900 гривен.

Как сообщалось ранее, народный депутат от группы "Доверие" Роберт Горват попал в объектив, когда во время заседания Рады просматривал ролик по мотокроссу "Аарон Плессинджер совершает ошибку, сражаясь с Роченом".

А нардеп от "Слуги народа" Игорь Кривошеев принес в парламент зеленый шарик.

Ранее "Телеграф" также писал о том, в каких нарядах народные избранницы пришли в Раду в первый день лета.

Видео: Ян Доброносов, "Телеграф".