Легкие цветастые наряды, несмотря на погоду: как народные избранницы пришли в Раду в первый день лета

На календаре 1 июня, а это значит, что наступило лето. Да, судя по погоде этого не скажешь, то главное ведь настрой.

Вот женская половина народных депутатов уже настроены на летнюю тематику, о чем говорит выбор их нарядов для похода на работу. Несмотря на довольно холодную погоду, в Раде мелькают цветные платья, юбки, блузки и светлые тона - именно такие образы выбрали народные избранницы в первый летний день.

К примеру, Ольга Савченко решила прийти в темно-синем легком платье с цветочным узором, а Ирина Борзова примерила белую рубашку с цветочной вышивкой.

"Телеграф" собрал для Вас подборку фото, на которых виден "цветочник" Верховной рады 1 июня.

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

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