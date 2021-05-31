Влипшая в скандал из-за голых фото бывшая советница Авакова Настя Деева впервые стала мамой

Бывшая заместительница Министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции Арсена Авакова, которая прославилась обнаженными фото в сети, Анастасия Деева впервые стала мамой.

Об этом девушка сообщила на своей странице в Инстаграме.

"Отметили годовщину став родителями", - написала Деева в новом посте. Отцом первенца стал бизнесмен Георгий Деев, за которого Настя вышла замуж 21 мая 2016 года.

Анастасия стала звездой сети после публикаций предположительно ее обнаженных фото в интернете. Хотя и до этого скандала к Деевой были претензии, когда она получила высокую для ее 24-летнего возраста должность заместителя министра по вопросам евроинтеграции.

В декабре 2017 года Деева подала в отставку. Позже Арсен Аваков прокомментировал уход Анастасии с должности, поблагодарив ее за успешно реализованное проекты.

В январе 2018 года стало известно, что Деева перешла на работу в структуру ООН по гендерному равенству. На данный момент Анастасия является директором Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ/СПИД.