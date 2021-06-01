Нардеп попался за развлечением в телефоне прямо в сессионном зале (эксклюзивное видео)

На пленарном заседании Верховной Рады 1 июня нардепа от группы "Доверие" Роберта Горвата подловили за развлечением с телефоном.

Судя по записи, сделанной фотокорреспондентом "Телеграфа" Яном Доброносовым, парламентарий отвлекся от дел рабочих на мотокросс. На экране мобильного видим ролик "Аарон Плессинджер совершает ошибку, сражаясь с Роченом".

Отметим, что в Раде Горват ведет весьма активную деятельность, являясь председателем подкомитета по вопросам правового обеспечения деятельности таможенных органов Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, руководит группой по межпарламентским связям с Арабской Республикой Египет, а также налаживает межпарламентские связи с Канадой, Венгрией, Чехией, Китаем и Словакией.

Напомним, что Государственное бюро расследований (ГБР) направило в суд дело о кнопкодавстве одного из народных депутатов.