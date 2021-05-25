Скачать
Вторник, 25.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Офис партии "Слуга народа" в Киеве закрыли из-за Тищенко - источники
Офис партии "Слуга народа" в Киеве закрыли из-за Тищенко - источники
Пилот упавшего под Каменцем-Подольским воздушного шара имел 1000 часов налета, но "что-то пошло не так"
Пилот упавшего под Каменцем-Подольским воздушного шара имел 1000 часов налета, но "что-то пошло не так"
"Украина оказалась в сложной ситуации": военные эксперты оценили опасность соседства с Беларусью
"Украина оказалась в сложной ситуации": военные эксперты оценили опасность соседства с Беларусью
Центр Киева парализован: на Саксаганского произошел взрыв (фото и видео)
Центр Киева парализован: на Саксаганского произошел взрыв (фото и видео)

В Украине впервые "схватили за руку" нардепа за кнопкодавство: названа фамилия

В Украине впервые "схватили за руку" нардепа за кнопкодавство: названа фамилия
Обновлено 16:00 Сегодня Телеграф

Государственное бюро расследований (ГБР)  направило в суд дело о кнопкодавстве одного из народных депутатов.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора завершено досудебное расследование и направлено в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Украины IХ созыва по факту умышленного осуществления на пленарном заседании Верховной Рады Украины голосования вместо другого народного депутата, - говорится в сообщении.

По данным следствия, нардеп в феврале 2020 года во время рассмотрения поправок к законопроекту «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения» на пленарном заседании Верховной Рады Украины неоднократно голосовал вместо коллеги. Отмечается, что в Украине это первый случай, когда удалось привлечь кответственности народного депутата за кнопкодавство.

В Офисе генпрокурора не называют фамилии нардепа. Но журналисты "Украинской правды" выяснили, что речь идет про народного депутата из группы "Доверие" Владислава Поляка.

 

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 151

Все по теме:

ГБР, Кнопкодавство, Офис Генпрокурора, Владислав Поляк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин в памперсе? Фото и видео со встречи президента РФ насмешили сеть
02 Новые оправдания Беларуси удивили даже российских пропагандистов (шутки и мемы)
03 Любит женщин постарше и ничего не имеет против геев: что известно про ориентацию победителя "Евровидения"
04 Под Одессой загадочно скончался водитель мэра: в предсмертной записке нашли странности
05 На видео с Протасевичем после задержания заметили важный сигнал
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В херсонском ЦУМе мужчина бросил кирпич в другого, а тот открыл огонь из пистолета: подробности
В херсонском ЦУМе мужчина бросил кирпич в другого, а тот открыл огонь из пистолета: подробности
Аэропорт &quot;Киев&quot; отреагировал на решение прекратить авиасообщение с Беларусью и просит деньги у Шмыгаля
Аэропорт "Киев" отреагировал на решение прекратить авиасообщение с Беларусью и просит деньги у Шмыгаля
В Закарпатье задержали иностранца из санкционного списка: кто он такой (фото)
В Закарпатье задержали иностранца из санкционного списка: кто он такой (фото)
Учителей в Крыму обязали &quot;добровольно&quot; голосовать на российских выборах: &quot;Телеграф&quot; получил доказательство
Учителей в Крыму обязали "добровольно" голосовать на российских выборах: "Телеграф" получил доказательство
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь