В Украине впервые "схватили за руку" нардепа за кнопкодавство: названа фамилия

Государственное бюро расследований (ГБР) направило в суд дело о кнопкодавстве одного из народных депутатов.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора завершено досудебное расследование и направлено в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Украины IХ созыва по факту умышленного осуществления на пленарном заседании Верховной Рады Украины голосования вместо другого народного депутата, - говорится в сообщении.

По данным следствия, нардеп в феврале 2020 года во время рассмотрения поправок к законопроекту «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения» на пленарном заседании Верховной Рады Украины неоднократно голосовал вместо коллеги. Отмечается, что в Украине это первый случай, когда удалось привлечь кответственности народного депутата за кнопкодавство.

В Офисе генпрокурора не называют фамилии нардепа. Но журналисты "Украинской правды" выяснили, что речь идет про народного депутата из группы "Доверие" Владислава Поляка.