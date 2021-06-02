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Бывший шоумен из партии Зеленского пришел в Раду с зеленой "игрушкой" (видео)

Бывший шоумен из партии Зеленского пришел в Раду с зеленой "игрушкой" (видео)
13:16 Сегодня Телеграф скриншот

Народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Игорь Кривошеев на свой День рождения, 2 июня, пришел на заседание Верховной Рады с зеленым шариком.

Соответствующее видео, на котором можно рассмотреть шарик, снял в парламенте фотограф "Телеграфа" Ян Доброносов.

Предположительно, шарик - это чехол от эко-сумки или чего-то подобного, однако это не отменяет того, что Кривошеева его наличие под рукой явно успокаивает: он не выпускает его из руки даже когда уже сел за свое место в сессионном зале.

Игорь Кривошеев родился 2 июня 1985 года. До того, как стать народным депутатом Украины, он был шоуменом - игроком КВН и "Лиги смеха". Сейчас также является председателем Закарпатской областной организации партии "Слуга народа".

Стоит отметить, что накануне на пленарном заседании Верховной Рады нардепа от группы "Довіра" Роберта Горвата вообще подловили за развлечением с телефоном.

Ранее "Телеграф" также писал о том, как народные избранницы пришли в Раду в первый день лета.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 354

Все по теме:

Верховная Рада, Депутат, Игрушка, Шарик, Игорь Кривошеев.
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