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Костюм Зеленського "за 15 тисяч доларів" став приводом для обговорення: фото другий день не дає спокою українцям

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Володимир Зеленський Новина оновлена 07 листопада 2021, 22:53
Володимир Зеленський

У мережі звернули увагу на костюм Зеленського.

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 5 листопада, підписав гучний закон "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в громадському житті (олігархів)", який у громадськості знають під назвою "закон про олігархів". Підписання відповідного документа супроводжувалося повідомленням та фотографією від пресслужби президента, на яку звернули увагу користувачі мережі.

Зокрема журналіст Михайло Голуб стверджує, що костюм, у якому сфотографувався Зеленський, насправді коштує дуже чималих грошей.

"Безконечно довго можна дивитися на три речі: 1) вогонь; 2) воду; і 3) на те, як Президент підписує закон про боротьбу з олігархами в костюмі за 140 тисяч гривень", — підписав фото він.

Фото відразу викликало хвилю обговорення, наприклад, журналіст Сергій Лещенко заперечив, що це костюм Tom Ford через те, що на ньому не видно подвійної кишені. Втім, інші користувачі зазначили, що костюми цієї фірми визначаються п’ятьма ґудзиками на рукавах.

Як повідомлялося раніше, у четвер, 4 листопада, під час виступу у Верховній Раді нардеп Гео Лерос показав середній палець присутнім у залі Володимиру Зеленському та голові ВП Андрію Єрмаку.

Думки українців із цього приводу розділилися.

Теги:
#Володимир Зеленський #Михайло Голуб
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