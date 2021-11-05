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"Без штанів на роялі не грав, як Зеленський": мережа спалахнула після середнього пальця для президента у Раді

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Гео Лерос показує середній палець
Гео Лерос показує середній палець

Непристойний жест Лерос показав із трибуни.

Українці по-різному відреагували на жест Гео Лероса щодо президента Володимира Зеленського та голови його офісу Андрія Єрмака. Нагадаємо, у Верховній Раді у четвер президенту продемонстрували середній палець.

"Телеграф" провів опитування, що думають українці про вчинок Лероса.

Варіанти відповіді в опитуванні
Варіанти відповіді в опитуванні

Серед більш ніж 600 голосів більшість віддано за те, що Зе! команда заслужила такої оцінки. Це 550 схвальних реакцій. Обурливим вчинок Лероса вважали лише 67 людей. 33 особи віддали свій голос за варіант "самі таких обрали".

У коментарях президенту пригадали кілька епізодів з його минулого, зокрема гру на роялі без штанів.

Нагадаємо, такий виступ був ще 2016 року. Також сказали, що хоч у одного "у верховній зраді є яйця" і згадали попереднього президента України.

Коментарі користувачів до опитування
Коментарі користувачів до опитування

Частину користувачів Лероса засудили і назвали "дурником". Вони наголосили не на самому вчинку, а на тому, що він впливає на імідж України.

Повідомлення, які засуджують Лероса
Повідомлення, які засуджують Лероса

Раніше "Телеграф" писав, що жест Лероса оцінили психологи — висловилися варіанти зниження напруги та демонстрації домінації.

Теги:
#Верховна Рада #Опитування #Гео Лерос
Гео Лерос показує середній палець
Україна
"Без штанів на роялі не грав, як Зеленський": мережа спалахнула після середнього пальця для президента у Раді
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Гео Лерос показує середній палець
"Без штанів на роялі не грав, як Зеленський": мережа спалахнула після середнього пальця для президента у Раді
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