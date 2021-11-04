"Бажання домінувати": психолог оцінив жест Лероса з трибуни Ради
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За словами фахівця, для відповіді кривднику середній палець використовували ще давні римляни
Засідання Верховної Ради 4 листопада явно запам’ятається багатьом українцям. І не тому, що змінилося відразу кілька міністрів, а тому, що нардеп Гео Лерос відзначився демонстрацією середнього пальця на адресу президента Володимира Зеленського.
Цей кейс вирішив проаналізувати психолог, консультант у сфері психічного здоров’я та наркополітики Артем Осипян, повідомляє "Телеграф".
Як пояснив фахівець, середній палець (простіше — "фак") здавна є символом ерегованого пеніса.
"Демонстрація ерегованих геніталій у ссавців була (і досі є в деяких приматів) демонстрацією влади. Сексуальна енергія та бажання домінувати закладені у цей жест", — зазначив психолог.
Нині ж, за словами Осипяна, такий варіант "комунікації" використовується у тих ситуаціях, коли будь-яких інших альтернатив уже немає. Також демонстрація середнього пальця фахівці вважають за варіант зняти напругу.
"Одним словом, черговий цікавий кейс комунікації у нашому парламенті", — резюмував Артем Осипян.
Цікаво, що жестом, що ображає противника, "фак" був ще за часів стародавніх греків і римлян.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що Гео Лерос пропонував нагородити Володимира Зеленського "Оскаром" — за нібито інсценування нападу на Сергія Шефіра.
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