"Бажання домінувати": психолог оцінив жест Лероса з трибуни Ради

За словами фахівця, для відповіді кривднику середній палець використовували ще давні римляни

Засідання Верховної Ради 4 листопада явно запам’ятається багатьом українцям. І не тому, що змінилося відразу кілька міністрів, а тому, що нардеп Гео Лерос відзначився демонстрацією середнього пальця на адресу президента Володимира Зеленського.

Цей кейс вирішив проаналізувати психолог, консультант у сфері психічного здоров’я та наркополітики Артем Осипян, повідомляє "Телеграф".

Як пояснив фахівець, середній палець (простіше — "фак") здавна є символом ерегованого пеніса.

"Демонстрація ерегованих геніталій у ссавців була (і досі є в деяких приматів) демонстрацією влади. Сексуальна енергія та бажання домінувати закладені у цей жест", — зазначив психолог.

Нині ж, за словами Осипяна, такий варіант "комунікації" використовується у тих ситуаціях, коли будь-яких інших альтернатив уже немає. Також демонстрація середнього пальця фахівці вважають за варіант зняти напругу.

"Одним словом, черговий цікавий кейс комунікації у нашому парламенті", — резюмував Артем Осипян.

Цікаво, що жестом, що ображає противника, "фак" був ще за часів стародавніх греків і римлян.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що Гео Лерос пропонував нагородити Володимира Зеленського "Оскаром" — за нібито інсценування нападу на Сергія Шефіра.