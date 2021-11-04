Рада махом оновила склад Кабміну: які в Україні нові міністри

В Україні з’явилося чотири нові міністри

Нардепи на засіданні 4 листопада, де присутній президент України Володимир Зеленський, призначили чотирьох міністрів Кабміну.

Про це передає із сесійної зали кореспондент "Телеграфа".

Зокрема, 256 голосами "за" на посаді першого віце-прем’єра та міністра економіки України затвердили Юлію Свириденко, яка замінить Олексія Любченка.

Зазначимо, що з 2019 року Свириденко стала заступником голови Міністерства економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства, а з липня 2020-го — першим заступником відомства. Крім того, з грудня минулого року новий міністр працює в Офісі президента на посаді заступника керівника, де займається економічними питаннями та зв’язками з інвесторами.

Також серед затверджених 4 листопада кандидатур – міністр оборони України Олексій Рєзніков та міністр зі стратегічних галузей промисловості України Павло Рябікін.

Крім того, на цьому засіданні призначили віце-прем’єр-міністром – міністром із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірину Верещук.

Нагадаємо, нардеп Гео Лерос потрапив до центру скандалу у Верховній Раді на засіданні 4 листопада. Він продемонстрував середній палець у бік президента України Володимира Зеленського та голови його офісу Андрія Єрмака.