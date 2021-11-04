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Рада махом обновила состав Кабмина: какие в Украине новые министры

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Новоиспеченные министры - Резников, Верещук, Рябикин и Свириденко Новость обновлена 04 ноября 2021, 14:59
Новоиспеченные министры - Резников, Верещук, Рябикин и Свириденко

В Украине появилось четыре новых министра

Нардепы на заседании 4 ноября, где присутствует президент Украины Владимир Зеленский, назначили четверых министров Кабмина. 

Об этом передает из сесионного зала корреспондент "Телеграфа".

В частности, 256 голосами "за" на посту первого вице-премьера и министра экономики Украины утвердили Юлию Свириденко, которая заменит Алексея Любченко.

Отметим, что с 2019 года Свириденко стала замглавы Министерства экономического развития, торговли и сельского хозяйства, а с июля 2020-го — первым заместителем ведомства. Кроме того, с декабря прошлого года новоиспеченный министр работает в Офисе президента на посту заместителя руководителя, где занимается экономическими вопросами и связями с инвесторами.

Также среди утвержденных 4 ноября кандидатур — министр обороны Украины Алексей Резников и министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Павел Рябикин.

Кроме того, на данном заседании назначили вице-премьер-министром – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирину Верещук.

Напомним, нардеп Гео Лерос попал в центр скандала в Верховной Раде на заседании 4 ноября. Он продемонстрировал средний палец в сторону президента Украины Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака. 

Теги:
#Министры #Кабмин #Рада #назначения
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