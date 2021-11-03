Укр

Любченко решили "воспитать": "Телеграф" узнал, за что на самом деле уволили министра

Автор
Юлия Забелина Юлия Забелина
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Алексей Любченко Новость обновлена 03 ноября 2021, 14:37
Алексей Любченко

В "СН" говорят, что прямой связи Любченко со схемой по неуплате налогов нет.

В среду к первому вице-премьеру-министру экономики Алексею Любченко и исполняющему обязанности главы Государственной налоговой службы Евгению Олейникову пришли с обысками представители НАБУ и СБУ. Причиной следственных действий, по информации "Телеграфа", стали факты возможных злоупотреблений властью и неуплаты налогов. Кроме того, целью обысков стало желание "повоспитывать" указанных чиновников, подчеркнули несколько собеседников в "Слуге Народа". 

"Любченко единственный, кто начал активно сопротивляться своему увольнению, он подключил Федерацию работодателей, которая выступила в его поддержку, он искал контакт с депутатами. "Павлюковцы" (депутаты в «Слуге Народа», аффилированные с бизнесменом Ильей Павлюком,-ред.) стали противиться и говорить, что не будут поддерживать наши решения, — говорит на условиях анонимности депутат из "Слуги народа". — А что делают в "Слуге" с непослушными? Воспитывают. Вернее, пытаются. Хотя с «павлюковцами» уже поговорили в ОП и они проголосовали как надо», — комментирует собеседник из представителей монобольшинства. 

Кроме того, в партии отмечают, что есть вопросы по так называемым «скруткам». 

"Есть факты схем по многомиллиардной неуплате налогов. Прямой связи с Любченко нет, но ОП притормозил вопрос назначения Олейникова главой ГНС", — добавляет другой источник. 

В среду Верховная Рада 320 голосами отправила Любченко в отставку. Как ранее писал «Телеграф», на его место претендует заместительница главы Офиса президента Юлия Свириденко.

Теги:
#СБУ #НАБУ #Обыски #Алексей Любченко
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