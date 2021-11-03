Укр

У вице-премьера Любченко проходит обыск: что известно

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
309
Алексей Любченко. Новость обновлена 03 ноября 2021, 12:44
Алексей Любченко.

Обыски проводят НАБУ и СБУ.

У вице-премьер-министра — министра экономики Алексея Любченко проводят обыск. Накануне политик подал в отставку. Обыски проводят Национальное антикоррупционное бюро и Служба безопасности Украины.

Об этом сообщает "Слідство.Інфо".

Причиной обыска может быть уклонение от уплаты налогов и "налоговые скрутки". В ведомствах не отрицают проведение обысков. Также отмечается, что обыски проходят и в налоговой службе — в центральном аппарате и у и.о.главы ГНС Евгения Олейникова.

Ранее "Телеграф" писал про то, что Любченко может быть замешан в схемах с налогами, которые призваны скрыть бизнес-доходы. Источники называют даже конкретные суммы — 6 млрд гривен в месяц.

Также среди возможных причин заявления об отставке Любченко называют амбиции политика и его конкуренцию с действующим премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Заменой Любченко на посту министра экономики, как писал "Телеграф", может стать Павел Рябинкин, который сейчас возглавляет таможенную службу либо Юлия Свидоренко, которую лоббирует Андрей Ермак, глава офиса президента.

Теги:
#Служба безопасности Украины #Национальное антикоррупционное бюро #Алексей Любченко
На протесте многие участники - без масок
Киев
Противники вакцинации от COVID-19 перекрыли центр Киева, проехать невозможно (карта, фото, видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
На протесте многие участники - без масок
Противники вакцинации от COVID-19 перекрыли центр Киева, проехать невозможно (карта, фото, видео)
Дата публикации
Категория
Кабмин Украины может существенно обновиться
Нардепов поставили перед фактом: кто из министров вылетит из Кабмина уже на этой неделе
Дата публикации
Категория
В аварии в Харькове погиб 58-летний Игорь Носов
"Это не ДТП, а убийство": дочь погибшего в аварии с Колей Харьковским
Дата публикации
Категория
Антон Поляков
Разыскиваемый хакер, учившийся в Турции – с кем встречался Антон Поляков перед смертью
Дата публикации
Категория
Больница
Простой анализ крови может указать на воспаление легких при COVID-19