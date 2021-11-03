У вице-премьера Любченко проходит обыск: что известно

Обыски проводят НАБУ и СБУ.

У вице-премьер-министра — министра экономики Алексея Любченко проводят обыск. Накануне политик подал в отставку. Обыски проводят Национальное антикоррупционное бюро и Служба безопасности Украины.

Об этом сообщает "Слідство.Інфо".

Причиной обыска может быть уклонение от уплаты налогов и "налоговые скрутки". В ведомствах не отрицают проведение обысков. Также отмечается, что обыски проходят и в налоговой службе — в центральном аппарате и у и.о.главы ГНС Евгения Олейникова.

Ранее "Телеграф" писал про то, что Любченко может быть замешан в схемах с налогами, которые призваны скрыть бизнес-доходы. Источники называют даже конкретные суммы — 6 млрд гривен в месяц.

Также среди возможных причин заявления об отставке Любченко называют амбиции политика и его конкуренцию с действующим премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Заменой Любченко на посту министра экономики, как писал "Телеграф", может стать Павел Рябинкин, который сейчас возглавляет таможенную службу либо Юлия Свидоренко, которую лоббирует Андрей Ермак, глава офиса президента.