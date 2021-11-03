Нардепов поставили перед фактом: кто из министров вылетит из Кабмина уже на этой неделе

В правительстве намечается большая чистка и некоторые увольнения министров станут настоящим сюрпризом для общественности

Верховная Рада на этой неделе значительно обновит состав Кабинета министров, на этот раз ожидаются перемены сразу на пяти позициях. О том, кто будет новыми лицами в Кабмине, причем тут киевский мэр Виталий Кличко и чем во всей этой истории недовольны народные депутаты — в материале «Телеграфа».

Нет смысла запоминать министров

За чуть больше, чем два года президентства Зеленского, состав Кабмина менялся уже несколько раз. Причем это происходило настолько часто, что фамилии министров знают уже даже не все народные депутаты. О грядущих масштабных перестановках активно заговорили еще летом, однако фамилии кандидатов на вылет очень быстро менялись. Финальную точку в этом процессе должно было поставить выездное заседание фракции «Слуга народа» в Трускавце, где с депутатами как раз и планировали обсудить кадровые ротации. Но этого не случилось, так как Офису президента нужно было оперативно обеспечить отставку тогдашнего спикера парламента Дмитрия Разумкова. Как только этот вопрос успешно удалось реализовать, в правящей партии вернулись к обсуждению отставок министров в Кабмине Дениса Шмыгаля.

Кресло для Верещук

Одной из самых неожиданных рокировок оказалась замена министра обороны Андрея Тарана на вице-премьер-министра временно оккупированных территорий Алексея Резникова.

Алексей Резников подал в отставку

О том, что Тараном давно недовольны не только в ОП, но и среди западных партнеров, депутаты не под запись говорили еще с лета, но тогда главным кандидатом на его замену была нардеп Ирина Верещук. Против ее кандидатуры выступил глава ОП Андрей Ермак и предложил свой вариант решения проблемы: Верещук идет на место Резникова и возглавляет МинВОТ, а Резников, близкий к Ермаку, занимает место Тарана. Как говорят источники «Телеграфа», изначально Резников не хотел соглашаться на эту должность, но глава ОП его уговорил.

«Резников опытный юрист, он устроит наших западных партнеров, а еще у него есть важное свойство: он умеет договариваться», — так описывает возможного будущего главу министерства обороны один из нардепов не под запись.

"Министр ни*уя"

Еще одно назревавшее увольнение – вице-премьера-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского. Еще после скандала из-за совместного фото с Рамзаном Кадыровым на выставке в ОАЭ в политической тусовке говорили о скорой отставке министра, однако тогда ему на замену не было кандидата, да и количество претензий к его работе было не таким критическим. С лета в ОП обсуждалась кандидатура главы экономического комитета парламента нардепа Дмитрия Наталухи, однако неголосование за отставку Разумкова умножило на ноль его шансы занять это кресло. Единственным кандидатом вместо Уруского на сегодня является глава Государственной налоговой службы Украины Павел Рябикин.

Ранее Рябикин был нардепом от партии «УДАР» Виталия Кличко, а также возглавлял аэропорт «Борисполь» во времена президентства Петра Порошенко. Его кандидатуре, как пересказывало «Телеграфу» сразу несколько нардепов, больше всего возмущались во время заседания фракции «Слуги народа» в понедельник 1 ноября.

«Всех кандидатов на фракции презентовал Давид Арахамия, многие возмущались и говорили, что с мнением депутатов не считаются и даже предлагали проводить открытые конкурсы. Больше всего возмущала кандидатура Рябикина. Но его просто надо было «сбить» с таможни, потому решили поступить таким образом. Он будет министром – ни*уя. Какое министерство такой и министр. Побудет немного и мы его отправим в отставку», — делился не под запись с «Телеграфом» один из топ-членов «Слуги народа».

Еще одна отставка, которая точно состоится – министра экологии Романа Абрамовского. Не публично в Офисе президента, говоря о его увольнении, уточняли, что есть ряд случаев коррупции в Экологической инспекции в регионах, и Абрамовский никак не хочет на это влиять. Также недовольство вызывало нежелание министра слушать указания из ОП по целому ряду вопросов. На его место претендовало несколько человек – нардеп Андрей Жупанин, которого в итоге «отмели» из-за отсутствия у него должного опыта и нынешний глава Черкасской ОГА экс-нардеп Александр Скичко.

Глава Черкасской ОГА Александр Скичко.

Как ранее писал «Телеграф», Скичко опасался, что на него могут повесить возможный провал на довыборах в ВРУ в Черкассах, потому хотел заблаговременно уйти в Кабмин. Но против его кандидатуры категорично высказался Ермак. В результате заменить Абрамовского должен его заместитель Руслан Стрелец.

Борьба за премьерское кресло

Самая неожиданная замена в правительстве – увольнение первого вице-премьера и министра экономики Алексея Любченко, ведь его назначили совсем недавно и даже прочили премьерский пост. Однако именно последнее, как говорят источники, и погубило его министерскую карьеру.

«Он начал конкурировать со Шмыгалем, давать комментарии, быть публичным, пошли разговоры о том, что его хотят поставить премьером, это не нравилось Денису и он в ОП пролоббировал эту отставку. Аналогично будет и с Романом Лещенко (министр аграрной политики, — Ред.), он тоже очень амбициозный. Хотя на заседании фракции очень возмущались отставке Любченко. Особенно, Марусяк и Холодов», — рассказывает нардеп-слуга не под запись.

Еще одна причина, о которой в «СН» говорят не публично – его связь с многомиллиардными схемами уклонения бизнеса от уплаты налогов, так называемыми «скрутками».

«У нас есть информация о «скрутках» на 6 млрд гривен в месяц. Конечно, лично Любченко никто не ловил, но он же старший и должен отвечать, — комментирует «Телеграфу» один из влиятельных членов Зе-команды. — Он, конечно, сопротивлялся и даже подключил в свою поддержку Федерацию работодателей, но ему позвонил Арахамия и говорит: ты что, хочешь, чтобы было как со Степановым (экс-министр здравоохранения, которого сняли решением Верховной Рады по инициативе Дениса Шмыгаля, — ред)? Так можно быстро провести это решение через фракцию. Любченко уже через два часа сам написал заявление. Зато теперь за наши решения не голосует группа Павлюка (Илью Павлюка в СМИ называли «смотрящим» за таможней, во время избирательной кампании был одним из ключевых штабистов Зеленского, — Ред.)», — говорит собеседник издания.

Заменить Любченко должна заместитель Ермака Юлия Свириденко, которая занималась экономическими вопросами в ОП, и чье назначение на эту должность лоббировал Ермак.

Временный мир с Кличко

Еще одно возможное изменение в Кабмине – присвоение министру развития общин и территорий Алексею Чернышову приставки вице.

«Пока с Кличко временное перемирие, и Чернышов не идет на главу КГГА, он побудет вице-премьером, а потом на его место собирается прийти нардеп Елена Шуляк», — комментирует источник.

По словам главы фракции «СН» Давида Арахамии, голоса за все назначения в парламенте есть.

«Увольнять министров в Раде большинство любит, я думаю, что будут голоса и других фракций, не только «Слуги народа». За назначения голоса я еще не собирал, но думаю, что всех поддержат», — прокомментировал он «Телеграфу».