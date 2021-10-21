Кличко уже нашли замену на посту главы КГГА - источник

Действующего мэра Киева может заменить один из министров

Офис президента наконец-то определился с кандидатом на пост главы Киевской городской государственной администрации вместо Виталия Кличко. Им должен стать нынешний министр развития общин и территорий Алексей Чернышов. Об этом «Телеграфу» сообщило сразу несколько народных депутатов во фракции «Слуга народа».

«На днях Кличко встречался с Зеленским в Офисе президента. Там же был и Чернышов. Его ОП лоббирует на замену Кличко», — прокомментировал собеседник нашего издания.

Ранее сам Чернышов официально опровергал информацию о том, что его собираются назначить главой КГГА.

Также, по словам ещё одного источника, вместо Чернышова министерство возглавит нынешняя нардеп Елена Шуляк.

«Шуляк давно хотела в это министерство, ниже должности ее уже не устраивают», — сообщил нардеп не под запись.

По словам члена профильного комитета нардепа Виталия Безгина, законопроект о столице, которым как раз и планируют разделить полномочия главы КГГА и мэра, намерены принять до декабря.

Ранее «Телеграф» писал о том, что в Офисе президента активно подыскивают замену Кличко из-за его конфликта с президентом Владимиром Зеленским.