Кличко уже нашли замену на посту главы КГГА - источник
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Действующего мэра Киева может заменить один из министров
Офис президента наконец-то определился с кандидатом на пост главы Киевской городской государственной администрации вместо Виталия Кличко. Им должен стать нынешний министр развития общин и территорий Алексей Чернышов. Об этом «Телеграфу» сообщило сразу несколько народных депутатов во фракции «Слуга народа».
«На днях Кличко встречался с Зеленским в Офисе президента. Там же был и Чернышов. Его ОП лоббирует на замену Кличко», — прокомментировал собеседник нашего издания.
Ранее сам Чернышов официально опровергал информацию о том, что его собираются назначить главой КГГА.
Также, по словам ещё одного источника, вместо Чернышова министерство возглавит нынешняя нардеп Елена Шуляк.
«Шуляк давно хотела в это министерство, ниже должности ее уже не устраивают», — сообщил нардеп не под запись.
По словам члена профильного комитета нардепа Виталия Безгина, законопроект о столице, которым как раз и планируют разделить полномочия главы КГГА и мэра, намерены принять до декабря.
Ранее «Телеграф» писал о том, что в Офисе президента активно подыскивают замену Кличко из-за его конфликта с президентом Владимиром Зеленским.
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