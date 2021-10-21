Рус

Кличку вже знайшли заміну на посаді голови КМДА — джерело

Автор
Юлія Забєліна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
246
Мер Києва Віталій Кличко
Мер Києва Віталій Кличко

Чинного мера Києва може замінити один з міністрів

Офіс президента нарешті визначився з кандидатом на пост глави Київської міської державної адміністрації замість Віталія Кличка. Їм повинен стати нинішній міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов. Про це «Телеграфу» повідомило одразу кілька народних депутатів у фракції «Слуга народу».

«Днями Кличко зустрічався із Зеленським в Офісі президента. Там же був і Чернишов. Його ОП лобіює на заміну Кличку», — прокоментував співрозмовник нашого видання.

Раніше сам Чернишов офіційно спростовував інформацію про те, що його збираються призначити главою КМДА.

Також, за словами ще одного джерела, замість Чернишова міністерство очолить нинішня нардепка Олена Шуляк.

«Шуляк давно хотіла в це міністерство, нижче посади її вже не влаштовують», — повідомив нардеп не під запис.

За словами члена профільного комітету нардепа Віталія Безгіна, законопроєкт про столицю, яким якраз і планують розділити повноваження глави КМДА і мера, мають намір прийняти до грудня.

Раніше «Телеграф» писав про те, що в Офісі президента активно підшукують заміну Кличко через його конфлікт з президентом Володимиром Зеленським.

Теги:
#Віталій Кличко #Київ #КМДА #Володимир Зеленський #Офіс Президента
Мер Києва Віталій Кличко
Київ
Кличку вже знайшли заміну на посаді голови КМДА — джерело
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Мер Києва Віталій Кличко
Кличку вже знайшли заміну на посаді голови КМДА — джерело
Дата публікації
Категорія
Щепитися від коронавірусу потрібно, в першу чергу, людям з хронічними хворобами. Чутки про зворотнє — міф
Як "вижити" в карантин без ковід-сертифікату і кому точно не можна вакцинуватися: відповідь МОЗ
Дата публікації
Категорія
Масковий режим в Києві.
У Києві готуються оголосити "червону" зону: що відомо
Дата публікації
Категорія
Тепло триватиме до кінця тижня, але не у всіх областях
На українців чекає аномально тепла погода: як довго триватиме "бабине літо"
Дата публікації
Категорія
Перевірка документів на вокзалі в Києві.
В Україні почали перевіряти сертифікати перед поїздками: як це виглядає (фото)