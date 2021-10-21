Кличку вже знайшли заміну на посаді голови КМДА — джерело

Чинного мера Києва може замінити один з міністрів

Офіс президента нарешті визначився з кандидатом на пост глави Київської міської державної адміністрації замість Віталія Кличка. Їм повинен стати нинішній міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов. Про це «Телеграфу» повідомило одразу кілька народних депутатів у фракції «Слуга народу».

«Днями Кличко зустрічався із Зеленським в Офісі президента. Там же був і Чернишов. Його ОП лобіює на заміну Кличку», — прокоментував співрозмовник нашого видання.

Раніше сам Чернишов офіційно спростовував інформацію про те, що його збираються призначити главою КМДА.

Також, за словами ще одного джерела, замість Чернишова міністерство очолить нинішня нардепка Олена Шуляк.

«Шуляк давно хотіла в це міністерство, нижче посади її вже не влаштовують», — повідомив нардеп не під запис.

За словами члена профільного комітету нардепа Віталія Безгіна, законопроєкт про столицю, яким якраз і планують розділити повноваження глави КМДА і мера, мають намір прийняти до грудня.

Раніше «Телеграф» писав про те, що в Офісі президента активно підшукують заміну Кличко через його конфлікт з президентом Володимиром Зеленським.