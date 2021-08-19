За схемою Януковича: як Зеленський планує зняти Кличко і взяти контроль над Києвом

Битва за КМДА добігає кінця

Найближчим часом Віталій Кличко все-таки може позбутися посади голови Київської міської державної адміністрації. За інформацією «Телеграфа», Банкова вже знайшла підходящого кандидата, навіть не одного — призначення відбудеться вже найближчим часом. Терміни називаються різні — від п’ятничного засідання РНБО до початку нової сесії парламенту у вересні. У цьому матеріалі ми пояснюємо, чому дворічне протистояння між ОП і Кличко важливе не тільки для киян, а й для всієї країни.

Можна вічно дивитися на три речі: вогонь, воду і те, як Офіс президента шукає кандидатуру на посаду голови КМДА замість Віталія Кличка. Починаючи з весни поточного року конфлікт між Банковою і командою Кличка загострився. Президент публічно з’ясовує стосунки з мером Києва, виступаючи зі звинуваченнями, що той займається не своїми обов’язками, чиновники ОП пікіруються з Кличком, а той у відповідь записує гнівні відео і заявляє про спробу Банкової позбавити його повноважень. Як відомо, поки Кличко, відповідно до закону, знаходиться відразу на двох посадах — мера і голови КМДА.

Чому це не влаштовує Офіс президента?

По-перше, тому що голова КМДА — вертикаль президента, саме він його призначає і звільняє, а Віталій Кличко, за словами співрозмовників «Телеграфу», активно займається будівництвом своєї партії УДАР і не хоче більше бути лояльним до ОП, як це було раніше. Це своєю чергою дуже не подобається Володимиру Зеленському та голові його Офісу Андрію Єрмаку. По-друге, відома приказка говорить: «хто володіє Києвом — володіє Україною», тому напередодні чергових, або, можливо, позачергових виборів, команді президента дуже потрібна своя людина на ключовій посаді в столиці. Особливо, з огляду на провал «Слуги народу» в Києві на місцевих виборах. Третя причина — фінансові потоки, які проходять через столицю. Не дарма ще навесні в комунальних підприємствах і департаментах КМДА провели більш ніж 70 обшуків.

До обшуків повернулися і в серпні — тільки на цьому тижні силовики спочатку нагрянули до Департаменту транспортної інфраструктури у справі про розкрадання коштів на будівництві Подільського моста, а потім "відвідали" Департамент освіти, розслідуючи нецільове використання коштів.

Кличко продовжує говорити, що це тиск на місцеве самоврядування і використовує будь-яку можливість для опонування Офісу президента. Останній тому приклад — скандал з установкою інсталяції до Дня незалежності на Алеї Небесної сотні. Кличко оперативно прибув на місце подій і заявив, що не дозволить влаштовувати на Алеї «95 квартал» (організацією заходів до 30-річчя незалежності займається Офіс президента). Пізніше Кличко і зовсім доручив демонтувати інсталяції, хоча обурені кияни "прибрали" декорації і без наказу влади.

Хто за "смотрящого"

Така війна рано чи пізно повинна мати своє логічне завершення, і в Офісі президента перманентно шукають кандидатів, які б очолили КМДА і стали «смотрящим» над Кличком. Серед кандидатів, про яких ми вже писали, були перший заступник Кличко Олексій Кулеба, народні депутати Леся Забуранна і Олена Шуляк, а також депутат Київради від «СН» Владислав Трубіцин. Але найбільш ймовірний кандидат, як кажуть джерела «Телеграфа» — це нинішній міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов. Раніше він обіймав посаду голови Київської ОДА, а пізніше перейшов працювати в Кабмін Дениса Шмигаль. Чернишов тісно пов’язаний з харківським бізнесменом і нині нардепом Олександром Фельдманом — він працював його помічником на громадських засадах, а також займав керівні пости в бізнесі Фельдмана. Також, як раніше писав «Телеграф», Чернишов впливає і на харківську політику.

Олексій Чернишов — найбільш ймовірний кандидат на пост глави КМДА

Звільнити Чернишова з посади міністра, щоб потім посадити в крісло глави КМДА, за словами джерел, спочатку планували на позачерговому засіданні парламенту в понеділок, 23 серпня. Також обговорювався варіант з п’ятничним засіданням РНБО, однак потім, як кажуть співрозмовники в партії "Слуга народу", вирішили почекати.

"Який сенс поспішати зі зняттям повноважень, навіть якщо Олексія (Чернишова. — Ред.) призначать найближчим часом? Є ще 20 днів згідно із законом", — коментує обізнане джерело.

У фракції "Слуга народу" "Телеграфу" відповіли, що така інформація — вкид і кадрові питання в серпні виносити на голосування не планується.

"За процедурою, навіть якби відбулося призначення чинного міністра, дається ще 20 днів, щоб звільнити його з попередньої посади. Тому, навіть якщо б це була правда, то поспішати з позачерговим засіданням немає сенсу. Кадрові рішення, якщо вони будуть, логічно буде розглядати у вересні, коли Верховна Рада повернеться з канікул", — прокоментувала заступниця голови фракції Євгенія Кравчук.

Крім того, за інформацією видання, сам Чернишов не дуже хоче займати цю посаду, оскільки націлений на продовження своєї кар’єри в рамках Кабміну. Більш того, ряд лідерів думок, експертів і журналістів просувають меседжі про його зазіхання на пост прем’єр-міністра. Ввечері середи політик у своєму Фейсбуці спростував інформацію про можливе призначення в КМДА.

А що каже закон?

Навіть якщо таке призначення відбудеться, то виникає юридична колізія. Згідно із законом — призначати і звільняти голову КМДА може тільки президент України, подання вносить Кабмін. І у вересні 2019 року, коли у Кличка був конфлікт з тодішнім главою ОП Андрієм Богданом, таке подання вже подавав уряд Олексія Гончарука. Однак існує рішення Конституційного суду від 2003 року, згідно з яким головою КМДА може бути тільки обраний киянами мер, на даний момент це Кличко.

"Ще в 2010 році, коли Янукович виграв вибори, Київ його тоді не підтримав і він зрозумів, що від Києва дуже багато чого залежить. Як тільки регіонали зміцнилися у владі, були внесені зміни в Закон про столицю, коли Янукович дав вказівку розділити посади мера і голови КМДА. Це було зроблено в тому числі для боротьби з Леонідом Черновецьким, який був мером. з того часу закон успішно використовували, призначивши главою КМДА Олександра Попова. А після того, як Порошенко виграв вибори, він призначив нового мера Віталія Кличка і главою КМДА. Зараз ми свідки чергової спроби реалізації схеми Януковича ", — коментує "Апострофу" екс-депутат Київради, а нині нардеп і перший заступник голови правоохоронного комітету Андрій Осадчук.

Депутат Андрій Осадчук вважає, що Зеленський пітиется повторити трюк Януковича

"Це історія не про Кличко, а про спробу прямого управління Києвом з боку президента", — підкреслив депутат.

Співрозмовник в оточенні Кличка сказав «Телеграфу», що зняття загальмували, в тому числі, через приїзд до Києва Ангели Меркель 22 серпня. Але, лише тимчасово.

"Банкова за два роки встигла показати, що порушити закон для них не проблема.Тим паче восени на владу чекають непрості часи — збільшення тарифів, податків, ковід … Тому найближчим часом не виключені дострокові вибори, а у Кличка досить високий рівень довіри і найнижчий антирейтинг. Звичайно, Банковій вигідно його "збивати", — коментує джерело, близьке до мера столиці.

Гіпотетично, вирішити проблему більш-менш законно, можна було б прийняттям у другому читанні нового законопроєкту про столицю №2143-3, який якраз і міг би розділити повноваження глави КМДА і мера, а також прописати механізм призначення нового глави міськадміністрації, однак з 2019 року питання з цим документом зависло в повітрі. Ряд депутатів не під запис називають його максимально непрофесійно прописаним, а значить і голосів під нього зібрати не вийде. Ще один варіант, про який говорять соратники Кличка — це зняти його з допомогою РНБО, засідання якої заплановане на п’ятницю. Але такі дії влади лише стануть основою для звернення Кличка до суду, як він це вже і робив.