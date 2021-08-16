В мэрии Киева очередные обыски по делу Подольского моста: у Кличко говорят о политическом давлении

Прокуратура пришла в КГГА с обысками.

Городская прокуратура Киева проводит обыски в помещениях Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

Об этом информирует пресс-служба столичной прокуратуры в Фейсбук.

Сообщается, что обыски идут в рамках расследования дела о хищении средств во время строительства Подольского пешеходного моста через Днепр.

Кроме Департамента КГГА силовики также наведались к КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева", ГП "Укргосстройэкспертиза", а также к генеральному подрядчику и подрядным организациям.

Согласно данным прокуратуры, между исполняющим обязанности директора КП и генподрядчиком был составлен акт приема-передачи работ по покраске конструкций моста. Впрочем, установлено, что таковая не производилась.

Тем самым, пишут в прокуратуре, городскому бюджету был нанесен убыток в размере 4,5 миллионов гривен.

Вместе с тем, в КГГА заявили, что документы по этому делу неоднократно изымались и проверялись правоохранителями. Данные обыски там назвали политическим актом и системным давлением.

"Все это направлено на создание негативного имиджа столичной власти и на создание препятствий для воплощения важных для города и киевлян проектов", — говорят в КГГА.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что с начала 2020 года стоимость парковки в Киеве выросла примерно в 3,5 раза. Несмотря на это водители постоянно жалуются, что мест на парковках постоянно не хватает.