Борьба за Харьков: почему область оказалась "обезглавлена" и при чем тут Тимошенко с Ермаком

В Харьковском регионе продолжается кадровая турбулентность: только за последние пару недель область лишилась глав облгосадминистрации и облсовета, кроме того, в городе отсутствует избранный мэр, так как выборы состоятся только осенью, а значит, один из ключевых регионов в стране, по сути, «обезглавлен».

Источники издания говорят, что одна из основных причин такой кадровой политики в регионе сейчас – борьба главы Офиса президента Андрея Ермака и его заместителя Кирилла Тимошенко, который до недавнего времени полностью замыкал на себе работу с кадрами на местах. Кроме того, еще одна причина – грядущие выборы мэра и внутренняя борьба в «Слуге народа». Подробнее об этом в материале «Телеграфа».

Кабинет министров на этой неделе согласовал увольнение главы Харьковской ОГА Айны Тымчук, позже соответствующий указ подписал и президент Владимир Зеленский. Формально, причиной увольнения стал скандал с крымским отелем «Астория», который принадлежал Тымчук и заявления бывшего мужа о якобы даче взяток украинским правоохранителям. Однако неформально, по словам собеседника в харьковском политикуме, причин увольнения две: профнепригодность Тымчук как руководителя ОГА, и вторая – борьба в Офисе президента за влияние на кадровую политику в регионах. Дело в том, как говорят собеседники «Телеграфа», Тымчук была человеком заместителя главы ОП Кирилла Тимошенко. Ранее она работала руководителем Аппарата в Днепропетровской ОГА, также ее называют не чужой днепровскому бизнесмену Геннадию Корбану.

«Тымчук была компромиссом Авакова и Тимошенко. Но она была абсолютно не готова к этой должности, при ней упали все показатели в регионе. Рейтинг Тымчук был 0,5%, разве может быть глава ОГА с таким рейтингом? Поэтому, первое, чем занялся Ермак после возращения из Америки – Харьков. Многие люди «капали» Ермаку и Зеленскому, что надо убрать Тымчук», - комментирует собеседник «Телеграфа» в харьковском политикуме.

По словам другого источника, формально сейчас есть два кандидата на место Тымчук.

«(Александр - ред.) Скакун, который сейчас стал исполняющим обязанности - его протянули Чернышов и Фельдман (Алексей Чернышов – министр общин и территорий, Александр Фельдман – нардеп и харьковский бизнесмен,- ред.) . Второй – это (Владимир - ред.) Верхогляд», - комментирует собеседник «Телеграфа». Однако как только появилась первая информация о возможном назначении Верхогляда, его, как говорят собеседники, стали «сбивать» через СМИ и телеграм-каналы. Кандидатура Верхогляда весьма неоднозначная, потому что ранее он работал главой Днепропетровской СБУ, а позже был люстрирован, хотя свою люстрацию н затем оспорил в суде. Также его связывают с бизнесменом Ильей Павлюком, которого СМИ называют «королем контрабанды времен Януковича». Он же занимался кадровой политикой «Слуги народа» на парламентских выборах.

Среди кандидатов также называли харьковскую чиновницу, экс-зама губернатора Татьяну Егорову-Луценко. «Но основной кандидат все же Верхогляд, просто в ОП уже не раз обжигались с кадровыми назначениями, а вокруг его имени возник скандал, поэтому они уже дуют на воду», - комментирует источник «Телеграфа».

Лишился своего главы также и областной совет, так как Вагана Товмасяна НАБУ подозревает в получении неправомерной выгоды в размере 1 млн 50 тысяч гривен. Товмасян был членом фракции «Слуга народа», откуда после происшедшего был исключен. По словам источников, он также был не чужим уже бывшему министру внутренних дел Арсену Авакову, который также имеет влияние на регион.

Нет в Харькове и полноценно назначенного мэра, так как выборы состоятся только 31 октября. После смерти Геннадия Кернеса исполняющим обязанности является его заместитель Игорь Терехов. Источники «Телеграфа» называют двух реальных кандидатов на кресло мэра сейчас: уже упомянутый Терехов, который в глазах избирателей пытается выглядеть продолжателем политики Кернеса, и экс-нардеп Михаил Добкин.

«Все объединяются сейчас, чтобы выиграл Добкин. Даже ОП. Ермак будет играть за всех, лишь бы не Терехов. Потому что Терехов, например, очень не чужая Арсену Авакову кандидатура. А Добкина поддерживает Чернышов. Чернышов – это Фельдман. А Фельдман соратник Добкина. Много групп влияния объединилось, чтобы осуществлять давление на Терехова»,- так описал политические расклады на мэрские выборы источник «Телеграфа».

Также эти события в Харькове хорошо вписываются в нынешние реалии борьбы в Офисе президента. По словам знающих собеседников, Ермак сейчас хочет потеснить Кирилла Тимошенко и в кадровой политике, и в вопросах, касающихся «Большого строительства». Проектом президента, как известно, занимается именно Тимошенко, а также, близкие к нему министр инфраструктуры Александр Кубраков и куратор «Большого строительства» Юрий Голик. Борьба за Харьков во всей этой истории только первая «ласточка».

«Назначение Ермака главой Конгресса местных и региональных властей - сигнал о том, что именно он теперь будет отвечать за региональную политику, потому что очевидно, что Тимошенко с этой функцией не справляется. В Харькове же абсолютно провальная ситуация: главы администрации нет, главы облсовета нет и мэра нет. Кто власть в Харькове? Впервые в Харькове назначают и.о губернатора. Всегда приезжал президент и назначал нового губернатора. Это просто показатель того, что кандидатуры на данный момент нет. И отставка Авакова сыграла свою роль», - добавляет собеседник в Харьковской ОГА.

В «Слуге народа» на вопросы о такой кадровой политике в Харькове говорят, что уже в ближайшее время все руководители в области будут назначены.

«Господин Скакун как временно исполняющий обязанности будет заменен на нового главу ОГА с начала нового политического сезона, я надеюсь, то есть, с сентября. Касательно Облсовета, то на этой неделе должно было состояться заседание касательно назначения нового главы Облсовета. Здесь есть несколько кандидатов, потому что единого от нас еще нет. Надеюсь, что внеочередное заседание по этому поводу состоится еще до дня независимости. Хочется, чтобы это был представитель "Слуги народа" потому что рассматриваются сценарии выдвижения и от других политсил», - прокомментировала «Телеграфу» харьковская мажоритарщица от «СН» Мария Мезенцева.

Однако нельзя не заметить, что такая хаотичная кадровая политика в регионе началась именно с наступлением власти Владимира Зеленского, и учитывая борьбу за влияние в Офисе президента, стабильности Харькову это не придаст. Учитывая близость с российской границей, такие кадровые игры могут быть очень опасными.