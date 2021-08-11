Кабмин согласовал увольнение Айны Тимчук с должности главы Харьковской ОГА

Айна Тимчук уволена с поста главы областной администрации Харьковщины. Вместе со скандалом вокруг главы Харьковского обласвета Артуром Товмасяном это оставляет область без руководства. Увольнение Тимчук 11 августа согласовал Кабинет министров.

Об этом в Телеграм сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Айна Тимчук была главой Харьковской обладминистрации с ноября 2020 года, на этом посту она заменила Алексея Кучера. До этого она возглавляла аппарат Днепропетровской ОГА.

Кроме увольнения Айны Тимчук Кабмин согласовал ряд изменений в Министерстве образования, в частности первым замом министра образования стал Андрей Витренко вместо Николая Кизима.

Среди новых назначений также - зампредседателя Сумской ОГА Олег Клименчуков и замминистра внутренних дел Игорь Борисенко.

Ранее "Телеграф" писал, что в Николаеве должность главы ОГА продавали за 600 тысяч долларов США.