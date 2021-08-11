Киевляне пытались "втюхать" должность главы ОГА за 16 миллионов гривен (фото, видео)

В Николаевской области продолжаются скандалы, связанные с местной власть. После задержания заместителя городского головы Николаева за коррупцию, в городе задержали двух киевлян, которые "продавали" должность главы государственной администрации Николаевской области за 600 тысяч долларов США.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Задержали на горячем - во время передачи $200 тысяч, это часть от общей суммы в 600 тысяч долларов США, что эквивалентно около 16 млн 53 тыс гривен. Видео задержания опубликовали на странице Министерства внутренних дел.

В Николаеве разоблачили мошенническую схему, которая длилась около полугода. Согласно данным следствия, ее организатором оказалась 64-летняя киевлянка - бывшая работница управления делами Аппарата Верховной Рады Украины. Ее сообщником стал 36-летний житель Киева - председатель правления благотворительной организации, журналист, который ранее баллотировался в Парламент.

(Фото: Офис генерального прокурора)

Они около полугода "собеседовали" жителя Николаева и обещали ему поспособствовать в получении должности. Следствие продолжается.

Ранее "Телеграф" писал, что финансовые компании в Украине выкрыли в мошенничестве.