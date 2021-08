Лесные пожары в Алжире унесли жизнь 42 человек (фото, видео)

В мире продолжают загораться леса, под угрозой теперь Северная Африка. В Алжире в результате масштабных лесных пожаров на востоке страны погибли 42 человека. Среди них - 25 военных, которые помогали в тушении огня.

Об этом сообщает Reuters.

Огонь и дым охватили регион Тизи Узу. Местные жители пытались потушить горящий лес с помощью веток деревьев и поливали водой из пластиковых емкостей. Они рассказали, что военные погибли пытаясь потушить огонь, но часть из них оказались отрезаны от выхода стеной пламени.

At least 32 people have been killed in wildfires that erupted in Algeria, including 25 soldiers trying to save residents from the blazes, the country's officials have said.



