"Отступать, как и спартанцам, некуда": украинские спасатели тушат пожары в Греции (фото,видео)

Украинские пожарные продолжают бороться с огнем в Греции. В ведомстве поделились захватывающими кадрами работы огнеборцев.

Видео опубликовали на странице Facebook Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Украинских спасателей сравнили со спартанцами, которые защищали земли от вторжения персидских войск. Правда отметили, что в отличие от спартанцев украинские пожарные выстоят и победят.

Сто пожарных из Украины борются с огнем в Северной Эвие, близ курортного городка Каматриадес. Работать приходится в экстремальных условиях - на Эвие днем температура превышает +40 градусов.

(Фото: ГСЧС)

Пожарным удалось локализовать низовой пожар по кромке около 4,5 тысячи метров и верховой на площади 900 кв.м. Спасать приходится не только жилье, хозпостройки, оливковые и инжирные сады, но и пчел - из огня спасли 13 ульев.

(Фото: ГСЧС)

Ранее "Телеграф" писал, что пожары в Греции начались в конце июля-начале августа из-за аномальной жары.