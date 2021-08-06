Украина поможет Греции с тушением лесных пожаров

Украина направит пожарных в страдающую от пожаров Грецию.

Об этом написал премьер министр Украины Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.

"Сводный отряд украинских спасателей отправится в Грецию для помощи в борьбе с лесными пожарами", - сообщил он.

По его словам, решение о направлении сотни опытных спасателей было принято в пятницу на внеочередном заседании Кабинета министров.

Кроме того, он пожелал Греции как можно быстрее совладать с пожарами и заявил, что Украина всегда готова поддержать своих международных партнеров.

Как известно, Украина недавно направила пожарную авиацию в Турцию, которая тоже страдает от масштабных лесных пожаров.

Также, как сообщалось ранее, масштабные лесные пожары были зафиксированы в Северной Македонии, Албании и Болгарии.