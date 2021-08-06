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Украина поможет Греции с тушением лесных пожаров

Украина поможет Греции с тушением лесных пожаров
Обновлено 17:54 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Украина направит пожарных в страдающую от пожаров Грецию

Об этом написал премьер министр Украины Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале. 

"Сводный отряд украинских спасателей отправится в Грецию для помощи в борьбе с лесными пожарами", - сообщил он. 

По его словам, решение о направлении сотни опытных спасателей было принято в пятницу на внеочередном заседании Кабинета министров. 

Кроме того, он пожелал Греции как можно быстрее совладать с пожарами и заявил, что Украина всегда готова поддержать своих международных партнеров. 

Как известно, Украина недавно направила пожарную авиацию в Турцию, которая тоже страдает от масштабных лесных пожаров.

Также, как сообщалось ранее, масштабные лесные пожары были зафиксированы в Северной Македонии, Албании и Болгарии

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 162

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Греция, Пожары, Кабмин, Стихийное бедствие.
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