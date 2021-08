В Турции продолжаются пожары - загорелась ТЭС (видео)

Пожары в Турции, с которыми не могут справиться с 28 июля, разгорелись с новой силой - огонь добрался до тепловой электростанции Кемеркой в районе Миласа на побережье Эгейского моря.

Об этом сообщает Wionews.

Пожар перекинулся на угольную камеру завода - сотрудников электростанции сразу эвакуировали. Также успели вывести часть горючих и взрывоопасных материалов. В Twitter местные жители публикуют видео масштабных пожаров.

Wild Fire flames are entered into the Thermal Power Plant in Milas Turkey . It is Vacated for now . If it blasts it may cause severe destruction . #Turkey #termiksantral #termiksantraliyanıyor pic.twitter.com/fWr6FAg75Q

Из-за угрозы распространения пожара эвакуируют всю округу - всего под угрозой 13 тысяч человек - их вывозят на лодках береговой охраны и яхтах.

Kemerköy Thermal Power Plant fire: mass EVACUATIONS underway in Turkey’s Milas and Ören areas. Authorities reportedly plan to move around 13,000 people: Coast Guard boats are being used - all yachts in the vicinity are being asked to help out.#Turkey #fire #kemerkoy pic.twitter.com/OFGoLl5A9s

— 5 News Australia (@5NewsAustralia) August 5, 2021