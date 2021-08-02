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В Турции выросло число погибших от пожара, огонь почти добрался до ТЕС и аэропорта Бодрум (фото, видео)

В Турции выросло число погибших от пожара, огонь почти добрался до ТЕС и аэропорта Бодрум (фото, видео)
08:08 Сегодня Телеграф Twitter

Тушение лесных пожаров в Турции продолжается. В огне почти вся южная часть страны, в частности туристические районы Анталия, Мармарис, всего огонь зафиксировали в 32 провинциях. Возле Бодрума огонь подбирается к ТЕС и аэропорту. 

Об этом сообщает Сumhuriyet.

 

Под угрозой оказалась Еникёйская электростанция, которая обеспечивает электроэнергией Бодрум и Милас. Также возле города находится аэропорт Бодрум. Не допустить возгорания на ТЭС удалось благодаря тому, что ветер поменял направление. 

турция пожар

(Фото: Сumhuriyet)

Пострадали более 850 человек, количество погибших выросло до 8. Пожарные борются с огнем непрерывно, в тушении задействованы самолеты, в том числе и украинские, дроны, пожарные машины - около тысячи единиц техники. 

Турция пожары

(Фото: Сumhuriyet)

Местных жителей частично эвакуировали в безопасные районы. Зона пожара перекрыта. Ранее удалось не допустить огонь к Кемеркейской электростанции, что в районе Мугла. 

"Телеграф" рассказывал, что в пожарах в Турции виноватыми себя назвали "Дети огня", но официального комментария не поступало. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Турция, ТЭС, Лесные пожары, Бодрум.
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