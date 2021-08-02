В Турции выросло число погибших от пожара, огонь почти добрался до ТЕС и аэропорта Бодрум (фото, видео)

Тушение лесных пожаров в Турции продолжается. В огне почти вся южная часть страны, в частности туристические районы Анталия, Мармарис, всего огонь зафиксировали в 32 провинциях. Возле Бодрума огонь подбирается к ТЕС и аэропорту.
Об этом сообщает Сumhuriyet.
Eğer cehennem hep bahsedilen gibiyse işte al sana cehennem #COKERTMEYANIYOR #YANGINVAR #turkiyeyaniyor #OrmanYanginlari #mugla #bodrum pic.twitter.com/JPlxOFcjEl
— ASABİveÖFKELİ1ÇENE (@Endoplazmika) August 2, 2021
Под угрозой оказалась Еникёйская электростанция, которая обеспечивает электроэнергией Бодрум и Милас. Также возле города находится аэропорт Бодрум. Не допустить возгорания на ТЭС удалось благодаря тому, что ветер поменял направление.
(Фото: Сumhuriyet)
Пострадали более 850 человек, количество погибших выросло до 8. Пожарные борются с огнем непрерывно, в тушении задействованы самолеты, в том числе и украинские, дроны, пожарные машины - около тысячи единиц техники.
(Фото: Сumhuriyet)
Местных жителей частично эвакуировали в безопасные районы. Зона пожара перекрыта. Ранее удалось не допустить огонь к Кемеркейской электростанции, что в районе Мугла.
"Телеграф" рассказывал, что в пожарах в Турции виноватыми себя назвали "Дети огня", но официального комментария не поступало.