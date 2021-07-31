Как в фильме ужасов: в сети опубликовали видео из очага пожаров в Турции

Лесные пожары в Турции не утихают. Пострадал юг государства -Бодрум, Мармарис, Анталия, Мугла, Османие, Кайсери, Коджаели, Адана и Мерсин.

Министерство иностранных дел Украины рекомендует туристам не ехать в полыхающие регионы Турции.

В сети появляются зрелищные видео пылающих лесов.

Really scary forest fire in Turkey’s sea side town Antalya pic.twitter.com/tZ5S6N9lnL — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) July 31, 2021

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил пять провинций на юге страны зонами стихийного бедствия. Это Османие, Мугла, Мерсин, Адана и Анталия.

Turkey is still burning , 4 people were dead, more than 180 were injured as forest fire in 21 places near Turkish resort. #PrayForTurkey pic.twitter.com/Obz2yIf3Cb — (@Iam_MrBilal) July 31, 2021

По состоянию на утро 31 июля локализировать удалось 88 из 98 лесных пожаров - сообщают местные СМИ.

Огонь гасят более тысячи пожарных машин, 45 вертолетов и шесть самолетов. Украина на помощь Турции с ликвидацией пожаров направила два самолета Ан-32П. Они приступили к гашению огня 30 июля вечером. Работает украинская пожарная авиация в Анталии.

Пожары в Турции начались 28 июля - уже есть жертвы среди местного населения. Несмотря на опасность украинские турагентства предлагают "горящие" путевки в Турцию, причем туристы надеются на скидки из-за стихийного бедствия.