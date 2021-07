Как в фильме ужасов: в сети опубликовали видео из очага пожаров в Турции

Лесные пожары в Турции не утихают. Пострадал юг государства -Бодрум, Мармарис, Анталия, Мугла, Османие, Кайсери, Коджаели, Адана и Мерсин.

Министерство иностранных дел Украины рекомендует туристам не ехать в полыхающие регионы Турции.

В сети появляются зрелищные видео пылающих лесов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил пять провинций на юге страны зонами стихийного бедствия. Это Османие, Мугла, Мерсин, Адана и Анталия.

Turkey is still burning , 4 people were dead, more than 180 were injured as forest fire in 21 places near Turkish resort. #PrayForTurkey pic.twitter.com/Obz2yIf3Cb