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Как в фильме ужасов: в сети опубликовали видео из очага пожаров в Турции

Как в фильме ужасов: в сети опубликовали видео из очага пожаров в Турции
13:21 Сегодня Телеграф Twitter

Лесные пожары в Турции не утихают. Пострадал юг государства -Бодрум, Мармарис, Анталия, Мугла, Османие, Кайсери, Коджаели, Адана и Мерсин. 

Министерство иностранных дел Украины рекомендует туристам не ехать в полыхающие регионы Турции.

В сети появляются зрелищные видео пылающих лесов. 

 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил пять провинций на юге страны зонами стихийного бедствия. Это Османие, Мугла, Мерсин, Адана и Анталия.

По состоянию на утро 31 июля локализировать удалось 88 из 98 лесных пожаров - сообщают местные СМИ.

Огонь гасят более тысячи пожарных машин, 45 вертолетов и шесть самолетов. Украина на помощь Турции с ликвидацией пожаров направила два самолета Ан-32П. Они приступили к гашению огня 30 июля вечером. Работает украинская пожарная авиация в Анталии.

Пожары в Турции начались 28 июля - уже есть жертвы среди местного населения. Несмотря на опасность украинские турагентства предлагают "горящие" путевки в Турцию, причем туристы надеются на скидки из-за стихийного бедствия.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Просмотры: 266

Все по теме:

Турция, Лесные пожары, Стихийное бедствие, Реджеп Эрдоган.
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