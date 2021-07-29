Масштабные пожары в турецкой Анталье уже привели к жертвам (фото, видео)

В результате природного пожара, возникшего 28 июля в турецкой провинции Анталья недалеко от курортного Манавгата и перекинувшемся на соседние районы Адана и Мерсин, погибло уже три человека и более 120 пострадали.

Об этом 29 июля сообщает пресс-служба Управления по чрезвычайным ситуациям Турции.

Немного ранее министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли сообщал об одном погибшем, теперь же их трое.

Кроме того, более ста человек пострадали.

"В результате пожара в Манавгате погибли три наших гражданина. Также пострадали 122 человека, 58 из них оказывается медицинская помощь", — говорят в турецком ведомстве.

Пакдемирли заявил, что сейчас ситуация с пожарами нормализуется и очаги возгорания в основном взяты под контроль.

К примеру, в Манавгате осталось всего 10 очагов возгорания, хотя ранее их было 41, пишет "Interfax".

Министр лесного хозяйства рассказал журналистам, что сейчас все ведомства задействованы в борьбе с лесными пожарами и окажут помощь пострадавшим.

Сам пожар начался из-за аномальной жары и сжег сотни гектаров леса.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 27 июня в турецкой провинции Мугла в городе Мармарис начался огромный лесной пожар - отели с туристами были совсем близко.