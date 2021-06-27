На популярном курорте в Турции разгорелся масштабный пожар: отели могут оказаться в огне (видео)

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Обновлено 13:48 Сегодня Телеграф

В турецкой провинции Мугла в городе Мармарис начался огромный лесной пожар.

Об этом 27 июня сообщил Milliyet.

Причина возникновения лесного пожара в массиве Памукак на шоссе Мармарис и Ичмелер уточняют. После сообщения о пожаре в регион направили группы спасателей Муглинского регионального управления лесного хозяйства.

Также в ликвидации возгораний приняли участие 6 вертолетов, разбрызгиватели, бульдозеры, цистерны с водой и многие лесные рабочие, а также пожарные команды столичного муниципалитета Мугла.

Сообщается, что пожар не несет угрозы для населенных пунктов.

Тем не менее за пожаром с тревогой наблюдали те, кто заходил в море с пляжей.

Видео с места событий:

Напомним, что ранее в Чехии прошел торнадо. В сети показали последствия и разрушенные стихией села.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 904

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Турция, Мармарис, Мугла.
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