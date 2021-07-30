Скачать
Пятница, 30.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Ночью в Киеве прогремел взрыв, есть жертва: подробности и фото
Ночью в Киеве прогремел взрыв, есть жертва: подробности и фото
В Офисе президента - негативная обстановка на грани истерики: политический психолог о последних заявлениях членов Зе-команды
В Офисе президента - негативная обстановка на грани истерики: политический психолог о последних заявлениях членов Зе-команды
Путин приготовил сценарии нового вторжения в Украину: насколько велика угроза?
Путин приготовил сценарии нового вторжения в Украину: насколько велика угроза?
Итоги дня 29 июля: съезд партии "Голос", лесные пожары в Турции и убийство девочки под Харьковом
Итоги дня 29 июля: съезд партии "Голос", лесные пожары в Турции и убийство девочки под Харьковом

Пожар в Турции: туристы спят на улицах, к тушению привлекли авиацию (видео)

Пожар в Турции: туристы спят на улицах, к тушению привлекли авиацию (видео)
Обновлено 08:49 Сегодня Телеграф Мармарис

Турцию охватили масштабные лесные пожары. Возгорания фиксируют в Анталии, Мармарисе, Бодруме, Миласе и Мерсине.

В Мармарисе огонь вспыхнул в 40 метрах от курортов и отелей в районах Армуталан и Сителер. Пострадали множество домов. Местные СМИ сообщают о минимум одной жертве в этом районе. 

В Сети появилось видео, как туристы, опасаясь за свою жизнь ночью спят на лежаках на пляже. 

В районе Ичмерел огонь вплотную подошел к пляжам, начали загораться деревья. К тушению пожаров привлекли авиацию. Туристов спасали на экскурсионных катерах и яхтах. Огонь удалось локализировать пока он не достиг топливных складов заправочной станции. 

К тушению пожаров в Мармарисе также привлекли ВМС Турции, беспилотники и танкер. 

Прокуратура начала расследование, предполагается что пожар в лесах близ Мармариса начался из-за огня, разведенного детьми. 

Мгновенному распространению огня способствовали сухая погода и ветер. 

Ранее "Телеграф" рассказывал, что пожары бушевали и в Европе - пострадали Италия, Греция и Испания. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Просмотры: 134

Все по теме:

Турция, Туристы, Пожар, Лесные пожары, Мармарис.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Офисе президента - негативная обстановка на грани истерики: политический психолог о последних заявлениях членов Зе-команды
02 Агрессивный, выбрасывал котов в туалет: что известно о подростке, сознавшемся в убийстве 6-летней девочки под Харьковом
03 Отдых окончен: в Турции масштабные лесные пожары добрались до прибережных отелей (фото, видео)
04 "Пантера сидела у мужчины на голове": в зоопарке под Полтавой произошло ЧП
05 В Карпатах молния ударила сразу в трёх туристов: в каком они состоянии (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В США хотят доплачивать гражданам за вакцинацию от COVID-19
В США хотят доплачивать гражданам за вакцинацию от COVID-19
&quot;Пантера сидела у мужчины на голове&quot;: в зоопарке под Полтавой произошло ЧП
"Пантера сидела у мужчины на голове": в зоопарке под Полтавой произошло ЧП
Высказывание Арахамии о шантаже и ядерном оружии взорвало сеть: подборка мемов и фотожаб
Высказывание Арахамии о шантаже и ядерном оружии взорвало сеть: подборка мемов и фотожаб
Умер в свой день рождения: поход к стоматологу закончился для винничанина трагедией
Умер в свой день рождения: поход к стоматологу закончился для винничанина трагедией
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь