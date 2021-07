Пожар в Турции: туристы спят на улицах, к тушению привлекли авиацию (видео)

Турцию охватили масштабные лесные пожары. Возгорания фиксируют в Анталии, Мармарисе, Бодруме, Миласе и Мерсине.

В Мармарисе огонь вспыхнул в 40 метрах от курортов и отелей в районах Армуталан и Сителер. Пострадали множество домов. Местные СМИ сообщают о минимум одной жертве в этом районе.

В Сети появилось видео, как туристы, опасаясь за свою жизнь ночью спят на лежаках на пляже.

В районе Ичмерел огонь вплотную подошел к пляжам, начали загораться деревья. К тушению пожаров привлекли авиацию. Туристов спасали на экскурсионных катерах и яхтах. Огонь удалось локализировать пока он не достиг топливных складов заправочной станции.

Not a scene from a horror movie, much much more frightening than that. This is one of 13 (so far) raging fires across Turkey.



Marmaris, Southern Turkey. Marmaris #PrayForTurkeyWE#PrayForTurkey#TuerkiyeYanıyor #Turkeyisburning #turkiyeyaniyor #TürkiyeYanıyor pic.twitter.com/0f4PXMRkOJ