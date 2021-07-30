Пожар в Турции: туристы спят на улицах, к тушению привлекли авиацию (видео)

Турцию охватили масштабные лесные пожары. Возгорания фиксируют в Анталии, Мармарисе, Бодруме, Миласе и Мерсине.

В Мармарисе огонь вспыхнул в 40 метрах от курортов и отелей в районах Армуталан и Сителер. Пострадали множество домов. Местные СМИ сообщают о минимум одной жертве в этом районе.

В Сети появилось видео, как туристы, опасаясь за свою жизнь ночью спят на лежаках на пляже.

В районе Ичмерел огонь вплотную подошел к пляжам, начали загораться деревья. К тушению пожаров привлекли авиацию. Туристов спасали на экскурсионных катерах и яхтах. Огонь удалось локализировать пока он не достиг топливных складов заправочной станции.

Not a scene from a horror movie, much much more frightening than that. This is one of 13 (so far) raging fires across Turkey.



Marmaris, Southern Turkey. Marmaris #PrayForTurkeyWE#PrayForTurkey#TuerkiyeYanıyor #Turkeyisburning #turkiyeyaniyor #TürkiyeYanıyor pic.twitter.com/0f4PXMRkOJ — Asfandiyar Shah (@Asfandiyarshah1) July 30, 2021

К тушению пожаров в Мармарисе также привлекли ВМС Турции, беспилотники и танкер.

Прокуратура начала расследование, предполагается что пожар в лесах близ Мармариса начался из-за огня, разведенного детьми.

Мгновенному распространению огня способствовали сухая погода и ветер.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что пожары бушевали и в Европе - пострадали Италия, Греция и Испания.