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Испания в огне - в Европе горят леса и поля (фото, видео)

Испания в огне - в Европе горят леса и поля (фото, видео)
15:48 Сегодня Телеграф Сардиния

В Европе - масштабные пожары в сельскохозяйственных регионах Испании и Греции. Также от огня пострадал итальянский остров Сардиния. 

Об этом сообщает CNN.

На Сардинии из-за пожаров более 1000 жителей эвакуировали. Оценить масштаб катастрофы пока не могут - в некоторых местах огонь не потушен до конца.

 

 

Всего в Италии пострадали около 20 тысяч гектаров земли, на борьбу с огнем направили вертолеты и пожарные команды. Помощь предоставили Франция и Германия, которая сама недавно столкнулась с природным бедствием.  В помощь фермерам, которые сильно пострадали из-за пожаров, Красный крест направил корм для скота. 

В Греции из-за аномальной жары с начала недели происходит около 50 пожаров в день в природной среде. В Испании пожары охватили Каталонию. В регионах Конка-де-Барбера и Анойя сгорели более 1700 гектаров.

Catalonia

(Фото: CNN)

В Лиеторе, в центрально-восточном регионе Кастилья-Ла-Манча, за выходные сгорело более 2500 гектаров, прежде чем в понедельник огонь удалось взять под контроль. Впечатляющее видео последствий пожара в Таррагоне опубликовали в Твиттере. 

 

Пожары полыхают и южнее - в Турции огонь уже убил несколько человек в курортной провинции Анталья. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по теме:

Греция, Италия, Испания, Пожары, Европа.
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