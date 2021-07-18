Уже более полутора сотен погибших: страшное наводнение в Германии продолжает забирать жизни (фото, видео)

От разрушительного наводнения в Германии по состоянию на восекресенье, 18 июля, погибло уже 156 человек, 110 из них - в земле Рейнланд-Пфальц.

Об этом в воскресенье сообщает немецкий таблоид "Bild".

Полицейское управление Кобленца передает, что еще 45 жизней стихия забрала в земле Северный Рейн - Вестфалия и как минимум один человек погиб в баварском районе Берхтесгаден.

17 июля "Телеграф" сообщал о 133 смертях граждан Германии от наводнения, тогда как на следующий день число погибших уже значительно выше.

Європа число загиблих в результаті повеней в Німеччині і Бельгії збільшилася до 157...

Death toll in rises to 157 in Germany and Belgium floods https://t.co/uaBMNAHDoB — apocalypse shooter (@apocalypseshoo1) July 17, 2021

С начала недели в ФРГ продолжаются ливни, которые вызвал циклон "Бернд". Наихудшая ситуация в западных и юго-западных регионах, где реки, в том числе Рейн, выходят из берегов и затапливают улицы.