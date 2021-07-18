Уже более полутора сотен погибших: страшное наводнение в Германии продолжает забирать жизни (фото, видео)

От разрушительного наводнения в Германии по состоянию на восекресенье, 18 июля, погибло уже 156 человек, 110 из них - в земле Рейнланд-Пфальц.
Об этом в воскресенье сообщает немецкий таблоид "Bild".
Полицейское управление Кобленца передает, что еще 45 жизней стихия забрала в земле Северный Рейн - Вестфалия и как минимум один человек погиб в баварском районе Берхтесгаден.
17 июля "Телеграф" сообщал о 133 смертях граждан Германии от наводнения, тогда как на следующий день число погибших уже значительно выше.
Європа число загиблих в результаті повеней в Німеччині і Бельгії збільшилася до 157...
Death toll in rises to 157 in Germany and Belgium floods https://t.co/uaBMNAHDoB
— apocalypse shooter (@apocalypseshoo1) July 17, 2021
С начала недели в ФРГ продолжаются ливни, которые вызвал циклон "Бернд". Наихудшая ситуация в западных и юго-западных регионах, где реки, в том числе Рейн, выходят из берегов и затапливают улицы.
Больше всего беды стихия натворила в землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия. Там стихия привела к разрушению мостов и дорог, обрыву линий электропередачи.
This is what we mean, when we say that the #ClimateCrisis is a #DisabilityRights issue - twelve people with disabilities drowned in the floods in #Sinzig, Germany, because they could not be evacuated in time https://t.co/k3eWKuCiw6
— Fridays for Future Lund #UprootTheSystem (@ffflund) July 16, 2021
В административном округе Верхняя Бавария накануне вечером ввели режим чрезвычайной ситуации. В Саксонской Швейцарии на границе Германии и Чехии отрезаны некоторые населенные пункты, прервано железнодорожное сообщение. Власти говорят, что ситуация "напряженная, но управляемая".
Firefighter carried off by flood waters in Germany is rescued by the heroic actions of these residents. pic.twitter.com/c40YMqwyyl
— GoodNewsCorrespondent (@GoodNewsCorres1) July 16, 2021
Ранее "Телеграф" сообщал о потопе в Бельгии и о том, как во время прямого эфира за спиной мэра обрушилось здание.