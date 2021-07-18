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Уже более полутора сотен погибших: страшное наводнение в Германии продолжает забирать жизни (фото, видео)
Уже более полутора сотен погибших: страшное наводнение в Германии продолжает забирать жизни (фото, видео)

Уже более полутора сотен погибших: страшное наводнение в Германии продолжает забирать жизни (фото, видео)

Уже более полутора сотен погибших: страшное наводнение в Германии продолжает забирать жизни (фото, видео)
09:42 Сегодня Телеграф Твиттер

От разрушительного наводнения в Германии по состоянию на восекресенье, 18 июля, погибло уже 156 человек, 110 из них - в земле  Рейнланд-Пфальц.

Об этом в воскресенье сообщает немецкий таблоид "Bild".

Полицейское управление Кобленца передает, что еще 45 жизней стихия забрала в земле Северный Рейн - Вестфалия и как минимум один человек погиб в баварском районе Берхтесгаден.

17 июля "Телеграф" сообщал о 133 смертях граждан Германии от наводнения, тогда как на следующий день число погибших уже значительно выше.

С начала недели в ФРГ продолжаются ливни, которые вызвал циклон "Бернд". Наихудшая ситуация в западных и юго-западных регионах, где реки, в том числе Рейн, выходят из берегов и затапливают улицы.

Больше всего беды стихия натворила в землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия. Там стихия привела к разрушению мостов и дорог, обрыву линий электропередачи.

В административном округе Верхняя Бавария накануне вечером ввели режим чрезвычайной ситуации. В Саксонской Швейцарии на границе Германии и Чехии отрезаны некоторые населенные пункты, прервано железнодорожное сообщение. Власти говорят, что ситуация "напряженная, но управляемая".

Ранее "Телеграф" сообщал о потопе в Бельгии и о том, как во время прямого эфира за спиной мэра обрушилось здание.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Германия, Наводнение, Погибшие, Потоп.
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