Потоп в Германии унес уже 133 жизни: свежие видео разрухи (фото, видео)

На западе Германии вследствие наводнения погибло уже 133 человека.
Об этом сообщает немецкая пресс-служба "Bild".
Как сообщал ранее "Телеграф" более 1300 человек числятся пропавшими без вести в районе Бад-Нойенар-Арвайлер, где до сих пор не восстановлена связь.
Полиция передает, что в земле Рейнланд-Пфальц из-за разгула стихии скончались уже 90 жителей, а в Северной Рейн-Вестфалии — 43.
Также СМИ сообщают об ухудшении ситуации в городе Эрфтштадт недалеко от Кельна, где непогода разрушила несколько домов. Власти опасаются увеличения числа смертей от наводнения.
В пяти районах в земле Северный Рейн - Вестфалия идет эвакуация, так как возникла угроза прорыва дамбы. Из Трира после разлива местной реки вывезли около 350 человек. В округе Рейн-Эрфт объявили режим чрезвычайной ситуации.
Today was my first Work for @washingtonpost More then 100 died after Catastrophic flooding in Germany #Ahrweiler #Sinzig #RheinlandPfalz #NRW pic.twitter.com/K03xWp2F9o
— Arezao Naiby آرزو نایبی (@ArezaoNaiby) July 16, 2021
Синоптики прогнозируют, что с понедельника в Германии продолжатся ливни, которые вызвал циклон "Бернд". Основной удар пришелся на западные и юго-западные регионі, где реки, в том числе Рейн, выходят из берегов и затапливают улицы.
#Schäden durch #Hochwasser: Dramatische Lage in #BadNeuenahr-#Ahrweiler, #RheinlandPfalz #Germany #flood #Damages
VIDEO :https://t.co/od5xztdcmd#Unwetter #Überschwemmungen #Überflutungen #flooding pic.twitter.com/344008CCvV
— flurudha (@flurudha) July 17, 2021
Канцлер Германии Ангела Меркель, комментируя случившееся, заявила, что окончательный масштаб трагедии на западе Германии будет ясен только в последующие дни. Она выразила соболезнования родным и близким погибших.
Ранее "Телеграф" сообщал о том, что небольшой город в Германии Эрфштадт частично разрушило оползнем - в сети появились кадры стихийного бедствия.
Также напоминаем о начале наводнения в Германии и Бельгии.