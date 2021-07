Потоп в Германии унес уже 133 жизни: свежие видео разрухи (фото, видео)

На западе Германии вследствие наводнения погибло уже 133 человека.

Об этом сообщает немецкая пресс-служба "Bild".

Как сообщал ранее "Телеграф" более 1300 человек числятся пропавшими без вести в районе Бад-Нойенар-Арвайлер, где до сих пор не восстановлена связь.

Полиция передает, что в земле Рейнланд-Пфальц из-за разгула стихии скончались уже 90 жителей, а в Северной Рейн-Вестфалии — 43.

Также СМИ сообщают об ухудшении ситуации в городе Эрфтштадт недалеко от Кельна, где непогода разрушила несколько домов. Власти опасаются увеличения числа смертей от наводнения.

В пяти районах в земле Северный Рейн - Вестфалия идет эвакуация, так как возникла угроза прорыва дамбы. Из Трира после разлива местной реки вывезли около 350 человек. В округе Рейн-Эрфт объявили режим чрезвычайной ситуации.

Today was my first Work for @washingtonpost More then 100 died after Catastrophic flooding in Germany #Ahrweiler #Sinzig #RheinlandPfalz #NRW pic.twitter.com/K03xWp2F9o

— Arezao Naiby آرزو نایبی (@ArezaoNaiby) July 16, 2021