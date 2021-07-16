Город буквально провалился под землю: сеть впечатлили кадры Эрфтштадта до и после оползня (фото)

В Германии продолжается масштабное наводнение жертвами которого стали уже более 100 человек. В Сети появляются новые и новые кадры стихийного бедствия.
Один из самых пострадавших регионов - земля Северный Рейн-Вестфалия. Небольшой город Эрфштадт, который там находится, частично разрушило оползнем.
Фото німецького міста Ерфтштадт до та після масштабного зсуву, спричиненого сильними дощами та повінню. pic.twitter.com/56IlAAosFC— European Pravda (@EuropeanPravda) July 16, 2021
В городе проживает около 50 тысяч человек.
Пострадали от наводнения и соседние страны - Бельгия и Нидерланды. В Бельгии погибшими объявлены 14 человек. Таким образом количество жертв наводнения достигло 117, более тысячи людей все еще считаются пропавшими.
Ранее "Телеграф" сообщал, что 1300 людей в Германии пропали без вести во время наводнения. Спасатели надеются, что как только связь восстановится их найдут.