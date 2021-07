Потоп в Германии: много погибших, счет пропавших пошел на тысячи (жуткие фото, видео)

Наводнение в Бельгии и Германии вызывает новые разрушения. В Германии погибли 58 человек - в основном в западной части страны. Пострадали регионы Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В некоторых местах вода так поднялась, что спасатели эвакуируют людей с крыш вертолетами.

Также сообщается про погибших в соседней Бельгии и Нидерландах. В Бельгии погибшими объявили 9 человек. Льеж, четвертый в стране город по численности населения, частично эвакуирован. Есть перебои с подачей электроэнергии и газа. Синоптики предупреждают - дожди продолжатся.

Это наводнение - сильнейшее в регионе за последние годы.

Shocking images of the flooding in parts of Germany This is #Ahrweiler in Rhineland Palatinate (video via @NicosPanoptikum) pic.twitter.com/hYnK2wAdmf — Thomas Sparrow (@Thomas_Sparrow) July 15, 2021

Часть плотин на реках, в частности Рурская плотина высотой более 77 метров, вышли из строя. Городам и селам ниже по течению угрожает наводнение. Среди них Хаймбах, Нидегген, Дюрен, Юлих, Линних, Кройзау, Хюртгенвальд и Нидерцир.

Breaking: At least 59 dead, 1300 missing, after heavy rain caused severe flooding in western Germany. pic.twitter.com/4RHJLzVkmN — PM Breaking News (@PMBreakingNews) July 15, 2021

В немецком районе Бад-Нойенар-Арвайлер числятся пропавшими без вести около 1300 человек. Связь не работает и спасатели надеются, что после восстановления сети большинство людей будет в порядке.

Absolute devastation in Ahrweiler. 42 people have been killed across the region, and dozens more are missing. One local tells me she saw the body of her neighbour as she evacuated today. #Hochwasser pic.twitter.com/tWcN8sNBos — Trent Murray (@trent_murray) July 15, 2021

A littlebit of the aftermath here in #Ahrweiler . I hope all my friends are alright. Cross your fingers that we have power or running water soon.

Might update on progress tomorrow night. pic.twitter.com/Llk2glvc5J — Lilumina (@EmoLilumina) July 15, 2021

Примерно 165 тысяч человек в Западной Германии остались без электричества из-за наводнений. На борьбу со стихией кроме более тысячи спасателей направили и военных.

Ранее "Телеграф" сообщал, что немецкие синоптики объявили - большинство регионов страны находятся под влиянием циклона "Бернд".