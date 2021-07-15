Германию и Бельгию затопило из-за сильных дождей: десятки погибших и пропавших (фото, видео)

На западе Германии федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц, а также провинции Льеж и Намюр в Бельгии, страдают от сильных осадков и паводков - более 10 человек погибли, еще 70 пропали без вести.

Об этом сообщают Reuters і Daily Mail.

В Рейнфальд-Пфальце бурные потоки воды разрушили несколько домов в коммуне Шульд. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации. В Северном Рейне-Вестфалии вода затопила жилые и другие здания.

Спасатели сообщают о не менее 11 погибших и 70 пропавших без вести. Четыре смерти спасатели обнаружили в Шульде в разрушенных домах. Четырех мертвых нашли в затопленных подвалах Северной Рейн-Вестфалии. Еще один человек погиб в городе Рейнбах. В городе Альтена погиб спасатель. Мужчина пытался помочь пострадавшему, но упал в поток воды.

Six dead and many missing after house collapse in Germany floods, in pictures https://t.co/2dBdy3E0dU pic.twitter.com/ygIOg3426p — Telegraph Pictures (@TelegraphPics) July 15, 2021

Людей пытаются спасать вертолетами и военной техникой. 700 жителей района города Бан-Нойенар-Арвайлер оказались в центре паводка: улицы и дороги превратились в реки, затоплены дома и магазины, подтоплены автомобиля. Людей просят не выходить на улицу и подниматься на верхние этажи домов. Жителей затопленных зданий вывозят на лодках.

Aerial picture of Schuld where at least 4 people were killed and reportedly up to 70 missing after houses collapsed in floods. Others being rescued from rooftops. Other parts of W Germany badly affected too - more dead, many forced out of home & 100s of thousands without power pic.twitter.com/EF24inQhJu — jenny hill (@jennyhillBBC) July 15, 2021

Полторы тысячи человек эвакуированы в городе Хюкесваген, там боялись прорыва дамбы, но за ночь ее успели закрепить.

Germany – Fatalities, Evacuations, Dozens Feared Missing After Severe Floodinghttps://t.co/8DO1BZ97x2 Feuerwehr Hagen pic.twitter.com/m2qXnUEutp — FloodList (@Flood_List) July 15, 2021

Бушует непогода в Баварии и Саксонии, но там ее последствия меньше.

Немецкие синоптики сообщают, что большинство регионов страны находятся под влиянием циклона "Бернд". Из-за циклона ливни и наводнения будут распространяться на другие регионы Германии, прогнозируют метеорологи. Мощные дожди с градом вскоре ожидают и в столице Германии Берлине.

В Бельгии погода также принесла немало беды - провинции Льеж и Намюр объявлены зоной стихийного бедствия. На дамбе Монсиньи в Льеже вода поднялась высоко из-за сильных дождей, а поэтому существует вероятность, что река Маас может выйти из берегов. Из-за наводнений в Бельгии погибли два человека, еще несколько считаются пропавшими без вести.

Severe flooding overnight in western Germany has killed at least six people and left dozens of others stranded on their rooftops. In Belgium, the Netherlands and Switzerland, storms flooded streets and homes. https://t.co/tqZ5PiYbS1 — The New York Times (@nytimes) July 15, 2021

Ранее "Телеграф" сообщал о том, как 5 июля из-за обильных осадков затопило Сочи - впоследствии из берегов вышла река Хорота, а также зафиксировали критический подъем уровня воды в реке Мацеста.