Германию и Бельгию затопило из-за сильных дождей: десятки погибших и пропавших (фото, видео)

На западе Германии федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц, а также провинции Льеж и Намюр в Бельгии, страдают от сильных осадков и паводков - более 10 человек погибли, еще 70 пропали без вести.

Об этом сообщают Reuters і Daily Mail.

В Рейнфальд-Пфальце бурные потоки воды разрушили несколько домов в коммуне Шульд. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации. В Северном Рейне-Вестфалии вода затопила жилые и другие здания.

Спасатели сообщают о не менее 11 погибших и 70 пропавших без вести. Четыре смерти спасатели обнаружили в Шульде в разрушенных домах. Четырех мертвых нашли в затопленных подвалах Северной Рейн-Вестфалии. Еще один человек погиб в городе Рейнбах. В городе Альтена погиб спасатель. Мужчина пытался помочь пострадавшему, но упал в поток воды.

Людей пытаются спасать вертолетами и военной техникой. 700 жителей района города Бан-Нойенар-Арвайлер оказались в центре паводка: улицы и дороги превратились в реки, затоплены дома и магазины, подтоплены автомобиля. Людей просят не выходить на улицу и подниматься на верхние этажи домов. Жителей затопленных зданий вывозят на лодках.

Aerial picture of Schuld where at least 4 people were killed and reportedly up to 70 missing after houses collapsed in floods. Others being rescued from rooftops. Other parts of W Germany badly affected too - more dead, many forced out of home & 100s of thousands without power pic.twitter.com/EF24inQhJu

— jenny hill (@jennyhillBBC) July 15, 2021