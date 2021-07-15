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Германию и Бельгию затопило из-за сильных дождей: десятки погибших и пропавших (фото, видео)

Германию и Бельгию затопило из-за сильных дождей: десятки погибших и пропавших (фото, видео)
Обновлено 13:41 Сегодня Телеграф

На западе Германии федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц, а также провинции Льеж и Намюр в Бельгии, страдают от сильных осадков и паводков - более 10 человек погибли, еще 70 пропали без вести.

Об этом сообщают Reuters і Daily Mail.

В Рейнфальд-Пфальце бурные потоки воды разрушили несколько домов в коммуне Шульд. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации. В Северном Рейне-Вестфалии вода затопила жилые и другие здания.

Спасатели сообщают о не менее 11 погибших и 70 пропавших без вести. Четыре смерти спасатели обнаружили в Шульде в разрушенных домах. Четырех мертвых нашли в затопленных подвалах Северной Рейн-Вестфалии. Еще один человек погиб в городе Рейнбах. В городе Альтена погиб спасатель. Мужчина пытался помочь пострадавшему, но упал в поток воды.

 

Людей пытаются спасать вертолетами и военной техникой. 700 жителей района города Бан-Нойенар-Арвайлер оказались в центре паводка: улицы и дороги превратились в реки, затоплены дома и магазины, подтоплены автомобиля. Людей просят не выходить на улицу и подниматься на верхние этажи домов. Жителей затопленных зданий вывозят на лодках.

Полторы тысячи человек эвакуированы в городе Хюкесваген, там боялись прорыва дамбы, но за ночь ее успели закрепить.

Бушует непогода в Баварии и Саксонии, но там ее последствия меньше.

Немецкие синоптики сообщают, что большинство регионов страны находятся под влиянием циклона "Бернд". Из-за циклона ливни и наводнения будут распространяться на другие регионы Германии, прогнозируют метеорологи. Мощные дожди с градом вскоре ожидают и в столице Германии Берлине.

В Бельгии погода также принесла немало беды - провинции Льеж и Намюр объявлены зоной стихийного бедствия. На дамбе Монсиньи в Льеже вода поднялась высоко из-за сильных дождей, а поэтому существует вероятность, что река Маас может выйти из берегов. Из-за наводнений в Бельгии погибли два человека, еще несколько считаются пропавшими без вести.

 

Ранее "Телеграф" сообщал о том, как 5 июля из-за обильных осадков затопило Сочи - впоследствии из берегов вышла река Хорота, а также зафиксировали критический подъем уровня воды в реке Мацеста.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Германия, Наводнение, Бельгия, Потоп.
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