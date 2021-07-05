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Сочи затоплен, людей готовят к эвакуации и уже есть жертвы: фото и видео бедствия

Сочи затоплен, людей готовят к эвакуации и уже есть жертвы: фото и видео бедствия
Обновлено 17:13 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

На популярный российский курортный город Сочи обрушилась непогода, в связи с чем по улицам потекли потоки мутной воды. 

Обильные осадки привели к тому, что из берегов вышла река Хорота, а также зафиксировали критический подъем уровня воды в реке Мацеста. 

Накануне, 4 июня, в городе дерево рухнуло на группу людей, в результате чего один человек погиб и еще двое пострадали. 

О размахе наводнения можно судить по фото- и видеоматериалам, обнародованным в телеграм-канале LifeShot. 



Дожди сопровождаются сильным ветром, а потому из моря на берег гонит высокие волны, которые уже нанесли заметные повреждения Имертинскому пляжу. 

На случай дальнейшего ухудшения ситуации и возможной эвакуации, власти города призвали местных жителей собрать документы и личные вещи. 

 

Как сообщалось ранее, в Анапе (Краснодарский край, РФ) отливом в море утащило ребенка, доставать его полезли двое мужчин, но не смогли вернуться на берег. Все трое погибли. Кроме них спасатели ищут еще троих мужчин, которые пытались помочь им выбраться. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Наводнение, Россия, Сочи, Стихийное бедствие.
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